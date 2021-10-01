"Гра в кальмара": чому південнокорейський провайдер подав до суду на Netflix

Південнокорейський інтернет-провайдер SK Broadband подав до суду на Netflix через один із найпопулярніших серіалів стрімінгу "Гра в кальмара".

За словами SK Broadband Netflix має оплатити витрати, пов'язані зі збільшенням трафіку даних і проведенням технічного обслуговування через популярність.

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Цей крок був зроблений після того, як суд Сеула заявив, що Netflix повинен "розумно" дати щось на заміну інтернет-провайдеру за використання мережі. Netflix заявив, що розгляне претензію SK Broadband, водночас шукатиме діалог і вивчатиме способи роботи з SK Broadband, щоб гарантувати безпеку клієнтів.

За інформацією SK, трафік Netflix з травня 2018 року зріс у 24 рази – до 1,2 трильйона біт даних в секунду, завдяки успіху декількох продуктів Netflix, включаючи гучний серіал "Гру в кальмара".

Популярність "Гри в кальмари" та інших картин підкреслила статус Netflix як другого за величиною генератора трафіку даних у країні після YouTube від Google, але вони не платять збори за використання мережі, які інші постачальники контенту, такі як Amazon, Apple чи Facebook.

За оцінками SK, які викладені в судових документах, Netflix повинен був заплатити SK за використання мережі близько 27,2 мільярда доларів тільки у 2020 році. Netflix запевняв, що його обов'язок закінчується створенням контенту і забезпеченням його доступності, а витрати SK зумовлені виконанням нею договірних зобов'язань перед користувачами Інтернету.

Netflix подав апеляцію, новий розгляд почнеться в кінці грудня.

Чим вразив серіал і як став найпопулярнішим на Netflix

Захоплива корейська драма про виживання "Гра в кальмара", прем'єра якої відбулася 17 вересня 2021 року за 10 днів подолала культурні і мовні бар'єри у 90 країнах від Катару й Оману до Еквадору та Болівії й очолила рейтинг переглядів на стрімінгу. Складається із дев'яти епізодів і зображає групу осіб, які беруть участь у таємній грі на виживання.

19 вересня серіал посів восьме місце у десятці найкращих серіалів в США. Наступного дня шоу піднялося на другу позицію, а 21 вересня досягло вершини, де і залишається досі. Таким чином, "Гра в кальмара" став першим оригінальним корейським серіалом, який коли-небудь досягав таких результатів.

"Гра в кальмара" 2021: дивіться трейлер