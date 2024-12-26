Гучна прем'єра, на яку довго чекали фанати: на Netflix вийшов другий сезон "Гри в кальмара"

Оригінальний серіал "Гра в кальмара" вперше вийшов восени 2021 року. Він став справжнім хітом і отримав визнання не лише критиків, але і глядачів в усьому світі.

Прем'єра другого сезону, на яку з нетерпінням чекають шанувальники, відбулася, сьогодні, 26 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.

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Про що другий сезон "Гри в кальмара"

У центрі сюжету – гравець №456 Сон Гі Хун, який переміг у "Грі в кальмара" та отримав 38,5 мільйона доларів виграшу. Чоловік планує переїхати до США, але в останній момент бачить в аеропорту людину, яку планують запросити в подібну гру. Тоді головний герой вирішує зупинити смерті невинних людей і повернутися туди, звідки вийшов переможцем. Гі Хун знову стане учасником "Гри в кальмара", де головний приз вже становитиме – понад 45 мільярдів вон.

Ми докладемо всіх зусиль, аби подарувати вам ще одну захопливу пригоду. Сподіваюся, ви будете в захваті від того, що чекає на вас попереду. Я назавжди вдячний вам усім. До скорої зустрічі,

– поділився виконавчий продюсер Хван Дон Хьок.

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У другому сезоні відбулися зміни у складі акторів. Так, глядачі спостерігатимуть за новими героями, яких зіграли: Їм Сіван, Кан Ханоль, Пак Гююн, Лі Джинук, Пак Сонхун, Ян Донгун, Кан Есім, Лі Девід, Чхве Сунхен, Ро Чжвон, Чо Юррі та Вон Джіань.

Водночас шанувальники знову побачать Лі Чонче, який постане в образі номера 456. Ця роль подарувала акторові премію "Еммі" за "Найкращу чоловічу роль у драматичному серіалі". Так, Лі Чонче – перший азієць, який може похизуватися таким досягненням.

Варто зазначити, що другий сезон "Гри в кальмара" не буде останнім для стрічки. Серіал отримав продовження, яке вийде у 2025 році. Прихильникам стрічки залишається лише чекати нових серій.