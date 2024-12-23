Ці короткі, але захопливі історії можна переглянути всього за один вечір, не відриваючи себе від святкових справ. Мінісеріали – це чудова альтернатива для тих, хто хоче зануритися в цікавий сюжет, але не має можливості провести за екраном кілька днів або тижнів.

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Мінісеріали на Netflix, які можна подивитись за вечір

"Ла-Пальма"

За сюжетом фільму, норвезька родина, яка вирушила на відпочинок до курорту Ла-Пальма, опиняється в епіцентрі катастрофи. Все починається, коли молода дослідниця, працюючи в одному з наукових центрів острова, виявляє небезпечні ознаки неминучого виверження вулкана. Її дослідження вказують на те, що виверження може статися найближчим часом, і ця загроза стає реальністю.

Тепер родина та всі туристи на острові повинні боротися за своє виживання, стикаючись з природною катастрофою, що змінює їхні життя назавжди.

"Ла-Пальма": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вбивайте усвідомлено"

Мафіозний адвокат Бйорн живе в постійному напруженні між своєю кримінальною кар'єрою та особистим життям. Він намагається знайти баланс між роботою та відпочинком, але попри свою серйозну професію, відчуває, що стрес і тиск постійно його поглинають.

У пошуках способів справлятися зі стресом, він вирішує відвідати семінар з усвідомленості. Тут він очікує знайти методи релаксації та стратегії, щоб заспокоїти свій розум і поліпшити своє психічне здоров’я. Проте, під час семінару Бйорн дізнається про нові, незвичні методи боротьби зі стресом – один із них полягає у вбивстві. Ця ідея змушує його поставити під сумнів власні моральні принципи й, можливо, змінить його життя назавжди, коли він намагається впоратися зі своїми внутрішніми демонами.

"Вбивайте усвідомлено": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чудова пара"

Амелія Сакс, молода жінка з Нантакету, збирається вийти заміж за представника однієї з найбагатших родин острова. Її майбутній чоловік, а також його родина – це справжня еліта, а свекруха, відома письменниця Ґрір Ґаррісон Вінбері, – справжня королева місцевого суспільства. Ґрір не шкодує коштів на підготовку до весілля, яке обіцяє стати подією року, захоплюючи увагу всіх мешканців Нантакету та численних гостей з усієї країни.

Але все змінюється в одну мить, коли на пляжі знаходять мертве тіло. Спочатку здається, що це лише трагічна випадковість, але згодом стає ясно, що подія має значно глибші корені. Як виявляється, деякі секрети родини, які до цього приховувалися за блиском розкоші, починають виходити на поверхню, і незабаром стає зрозуміло, що це не просто нещасний випадок.

"Чудова пара": дивіться онлайн трейлер серіалу

Розслідування, що починається в тихому й затишному містечку, набирає обертів, і кожен, хто був причетний до весільних приготувань, стає потенційним підозрюваним. Серед них і сама Ґрір Ґаррісон Вінбері, чиї романтичні твори часто малюють темні, складні й загадкові світи.

І ось, коли реальне життя починає нагадувати сюжет одного з її книг, Амелія, яка тільки нещодавно стала частиною цього загадкового світу, змушена зіткнутися з реальністю, в якій ніхто не є тим, ким здається на перший погляд.