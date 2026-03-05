Warner Bros працює над фільмом "Гра престолів"

Серіал "Гра престолів", знятий за романами письменника Джорджа Р. Р. Мартіна, отримав неабиякий успіх у цілому світі. Схоже, глядачі зможуть побачити фентезі на великому екрані.

Компанія Warner Bros. офіційно працює над повнометражним фільмом "Гра престолів" разом зі сценаристом Бо Віллімоном. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Натяки на повнометражний фільм "Гра престолів" з'явились у січні 2026 року. У статті The Hollywood Reporter про Джорджа Мартіна йшлося, що HBO і Warner Bros. працюють над конкуруючими версіями історії про завоювання Вестеросу королем Ейгоном I Таргарієном. Екранізація має бути такого ж масштабу як "Дюна".

Проте проєкти Warner Bros. наразі під питанням, адже очікується продаж студії компанії Paramount Skydance. Хоча нещодавно керівник Paramount Девід Еллісон зізнався, що його улюблений серіал від HBO – "Гра престолів", що можна вважати добрим знаком.

Про можливий фільм "Гра престолів" говорили ще у 2013 році. Шоуранери серіалу Девід Беніофф та Ден Вайс запропонували HBO завершити серію блокбастерів трьома повнометражними фільмами, схожими на "Володар перснів". Однак тоді телеканал відмовився від цієї ідеї.

Що відомо про серіал "Гра престолів"?