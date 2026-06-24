Де зараз і як змінився актор, який втілив роль Лавріна у культовому серіалі "Спіймати Кайдаша"

Ви точно пам’ятаєте цього білявого красеня з легендарного українського серіалу "Спіймати Кайдаша". Григорій Бакланов неабияк полюбився глядачеві після ролі Лавріна.

Сьогодні його кар'єра та особисте життя переживають справжній розквіт. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз і як живе актор.

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Де зараз і як змінився Григорій Бакланов?

Григорій Бакланов здобув широку популярність в Україні після прем'єри культового серіалу "Спіймати Кайдаша". У ньому він зіграв роль турботливого та чуйного Лавріна, який підкорив глядачів своєю легкістю, добрим характером і щирим коханням до Мелашки.

Сьогодні Григорій Бакланов помітно подорослішав як зовні, так і внутрішньо. Нині його можна побачити в українському серіалі "Кохання та полум'я". До речі, нещодавно завершилися зйомки другого сезону проєкту, в якому актор також взяв участь.

До речі, у цьому проєкті він також зіграв поруч із Тарасом Цимбалюком та Тонею Хижняк, з якими вони разом працювали у "Спіймати Кайдаша".

Крім роботи в кіно, Бакланов активно виступає на театральній сцені. Зокрема, він задіяний у виставах "Я бачу, вас цікавить пітьма" та "Місто", які викликали значний інтерес у глядачів і театральної спільноти.

Особисте життя Григорія Бакланова

Не менш успішно складається й особисте життя актора. Кілька років тому стало відомо про його розлучення з акторкою Анастасією Цимбалару. Сьогодні ж Григорій перебуває в нових стосунках і виглядає по-справжньому щасливим.

Подробиць особистого життя він не розголошує, проте дає зрозуміти прихильникам, що його серце вже зайняте.

Попри розлучення, з Анастасією Цимбалару актор зберіг теплі та дружні стосунки. Раніше вони разом публікували гумористичні відео в соціальних мережах, а також грали в одній виставі.

Сьогодні Григорій Бакланов є одним із найпопулярніших українських акторів свого покоління. Він успішно поєднує професійний розвиток із особистим життям, а також активно підтримує Україну, популяризує українську культуру та долучається до поширення благодійних зборів на підтримку українських військових.