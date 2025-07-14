Лаврін зі "Спіймати Кайдаша" зізнався, що має ще одну освіту, окрім акторської: яка це професія
- Григорій Бакланов, відомий як Лаврін із серіалу "Спіймати Кайдаша", має дві освіти: акторську та економічну.
- Економічну освіту він здобув за ініціативою мами, вважаючи акторську професію непередбачуваною, і тепер ці знання допомагають йому в організаційних питаннях.
- Актор навчався в економічному університеті в Одесі заочно, однак його серце обрало творчу стежину.
Відомого українського актора Григорія Бакланова глядачі точно знають як Лавріна із серіалу "Спіймати Кайдаша". Щоправда, Григорій взагалі міг не стати актором.
Оскільки паралельно із навчанням в театральному університеті Григорій здобував ще одну освіту. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.
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Яку професію, окрім акторської, опанував Григорій Бакланов?
Григорій Бакланов розповів, що паралельно з акторською освітою здобував ще й економічну. За його словами, це була ініціатива мами, оскільки, за її словами, акторська професія – це дуже непередбачувана річ. Все може скластися як вдало, так і зовсім навпаки.
Порадила паралельно вступити до економічного університету в Одесі, де сама довгий час працювала. Я навчався там заочно – приїжджав на сесії. Тепер маю два дипломи,
– поділився актор.
На запитання, чи знадобилася йому економічна освіта, Григорій відповідає, що певні знання та навички час від часу стають у пригоді, оскільки інколи доводиться займатися організаційними питаннями – щоб створювати та просувати нові проєкти. Однак серце актора таки обрало творчу стежину. І не дарма: його гра на театральних сценах та на знімальних майданчиках закохує у себе усіх українців.
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