Григорій Бакланов відверто зізнався, що пройшов військовий вишкіл: "Це важливий фундамент"

Григорій Бакланов – відомий український актор, Лаврін із серіалу "Спіймати Кайдаша". Він зізнався, що пройшов військову підготовку.

За словами актора це справді дуже важливі навички для кожного українця сьогодні. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

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Григорій Бакланов розповів, що пройшов військовий вишкіл: що сказав актор

Актор розповів, що справді пройшов військову підготовку, хоча намагається на цьому не акцентувати. Однак каже, що цей досвід справді дуже важливий для кожного українця сьогодні.

Григорій каже, що зараз він шукає можливості, щоб підтримати людей, які створили цей тактичний навчальний центр.

За його словами, його унікальність полягає в тому, що центр відкритий не лише для військових, а й для цивільних. Там, як зазначає актор, навчають базових, але критично важливих речей: правил безпеки, надання першої медичної допомоги, дій у надзвичайних ситуаціях.

У перші 10 хвилин після того, як щось трапиться, ніхто не встигне приїхати – ані поліція, ані медики. І лише від тебе самого залежить, як діяти та врятувати себе й інших. Цей центр не лише про військову безпеку – він про безпеку всієї родини. І це важливий фундамент,

– каже Бакланов.

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