Гучна афера домогосподарок у США: секрети історії та зйомок в інтерв'ю з Крістен Белл

Американська акторка Крістен Белл розповіла про зйомки у комедії, що заснована на реальній історії про одну з найгучніших афер США "Погані домогосподарки". Прем'єра фільму в Україні відбудеться 9 вересня 2021 року.

В осінній комедійній прем'єрі Крістен Белл виконала роль Конні Камінскі, одну з учасниць злочинного тандему. Про досвід зйомок у картині про відчайдушну схему американської афери читайте в інтерв'ю на Кіно 24.

Не пропустіть Ода грі Крістен Стюарт – реакції на фільм про леді Ді "Спенсер" на Венеційському кінофестивалі

Інтерв'ю з Крістен Белл

Дивіться трейлер фільму "Погані домогосподарки на Кіно 24.

Про те, як долучилась до проєкту

Я познайомилась з Ароном та Ґітою, які стали режисерами документального фільму, котрий мені дуже сподобався. Це стрічка про військових у відставці. Вона мені надзвичайно сподобалась. Тож коли Арон та Ґіта надіслали мені сценарій "Поганих домогосподарок", я закохалась у нього з перших же сторінок. І я знала, що хочу зніматись у цьому фільмі.

Про роль у фільмі

Я граю Конні Камінські, колишню спортсменку-олімпійку зі спортивної ходьби. У свої зоряні часи їй здавалось, що вона на вершині світу. А зараз Конні – домогосподарка з Арізони. Вона мріє про дитину, не дуже щаслива у шлюбі та хоче, щоб її цінували.



Крістен Белл / Фото Кіноманія

Про реальну історію, на якій базується фільм, та її власне дослідження цієї історії

Справді, стрічка знята за реальними подіями. Це історія про те, як три домогосподарки організували аферу з відмивання грошей через купони на продукти. Коли їх зловили, вони встигли відмити понад 40 мільйонів доларів. Звісно, я прочитала багато наявних матеріалів про жінок, які провернули цю схему в реальному житті. І, по-перше, вони були дуже-дуже розумними.

Звісно, в фільмі героїнь змінили. Наприклад, Конні, мою героїню, захотіли зробити людиною, для якої дуже важливими є власні досягнення. Тож їй додали олімпійське минуле. Бо саме такі люди, як ніхто, страждають, коли в житті не вистачає визнання та досягнень, і хочеться більшого. Вони відчувають, що їх недооцінюють.

Крім того, замість трьох головних героїнь вирішили зупинитись на двох, і їх зіграли я та Кірбі Гауел-Баптіст. І наш дует, на мою думку, вийшов дуже динамічним.

Цікаво Джессіка Честейн та Оскар Айзек: ніжний поцілунок на прем'єрі у Венеції – вірусне відео

Чим тема з купонами зацікавила

Моя бабуся просто шаленіла через купони. Я часто приїжджала до них з дідусем в Аризону, і у них в підвалі, вірте чи ні, абсолютно порожньому, були лише ящики з купонами. Вони були поділені на види товарів: зубна паста, суп чи порошок тощо. І бабуся просила нас вирізати обгортки продуктів і писала нескінченні листи в продуктові компанії, а вони висилали їй купони на гроші, наприклад, 5 доларів, як лояльному покупцеві. І ці гроші вона відкладала на коледж для своїх внуків. Тож цілком розумію, як міг з’явитись такий нелегальний бізнес.



Кадр з фільму "Погані домогосподарки / Фото Кіноманія

Про роботу з партнеркою по знімальному майданчику Кірбі Гауел-Баптіст

Джоджо і Кенні дуже близькі подруги. Джоджо – жінка-підприємець. Вона дуже старається створити успішний бізнес, але у неї все не виходить. У цій парі вона – душа компанії. Конні ж краще знається на розрахунках, і саме вона придумує цю схему та залучає Джоджо. Було дуже важливо, щоб між героїнями був особливий зв’язок. І тут мені пощастило, бо між нами з Кірбі він уже є в реальному житті.

Про те, як було грати героя з яскравими позитивними і негативними сторонами

Арон та Ґіта написали сценарій, у якому було абсолютно чітко зрозуміло, чому ти вболіваєш за цих дівчат. З самого початку фільму йдуть сцени, які дивишся і думаєш: та годі, нехай вже цим двом пощастить у житті. Вони цього заслуговують. І кожен з нас може зрозуміти, чому вони не були щасливі, і чому пішли на порушення правил. Чому вирішили створити власні правила.



Кадр з фільму "Погані домогосподарки / Фото Кіноманія

Про роботу з Полом Волтером Гаузером

Пол – один з найталановитіших акторів, з якими я працювала. Спочатку я трохи нервувала. Ще й тому, що партнером Пола був Вінс Вон, один з найкращих акторів-імпровізаторів. Але коли побачила, як ці двоє працюють на знімальному майданчику, то подумала: добре, Пол теж круто імпровізує! І часом мені здавалось, що між ними було більше «хімії», ніж між Кірбі та мною. На них неймовірно цікаво та весело спостерігати.

Про подорож, яку пройшла її героїня

Дуже цікаво було спостерігати, як змінюються героїні та їхні життя від буття домогосподарками в Аризоні до запуску «бізнесу», отримання шалених статків та розуміння, що вони не знають, що з цим всім робити. Вони купити дорогі машини і навіть літак та човен – вони справді смітили грошима. І нам з Кірбі було прикольно прикинутись тими дівчатами і літати на суші у Вегас.