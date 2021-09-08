В осенней комедийной премьере Кристен Белл исполнила роль Конни Камински, одной из участниц преступного тандема. Об опыте съемок в картине об отчаянной схеме американской аферы читайте в интервью на Кино 24.

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Интервью с Кристен Белл

Смотрите трейлер фильма "Отчаянные аферистки" на Кино 24.

О том, как присоединилась к проекту

Я познакомилась с Ароном и Гитой, которые стали режиссерами документального фильма, который мне очень понравился. Это лента о военных в отставке. Он мне очень понравился. Поэтому когда Арон и Гита прислали мне сценарий "Отчаянных аферисток", я влюбилась в него с первых же страниц. И я знала, что хочу сниматься в этом фильме.

О роли в фильме

Я играю Конни Камински, бывшую спортсменку-олимпийку по спортивной ходьбе. В свои звездные времена ей казалось, что она на вершине мира. А сейчас Конни – домохозяйка из Аризоны. Она мечтает о ребенке, не очень счастлива в браке и хочет, чтобы ее ценили.



Кристен Белл / Фото Киномания

О реальной истории, на которой базируется фильм, и ее собственное исследование этой истории

Действительно, лента снята по реальным событиям. Это история о том, как три домохозяйки организовали аферу по отмыванию денег через купоны на продукты. Когда их поймали, они успели отмыть более 40 миллионов долларов. Конечно, я прочитала множество материалов о женщинах, которые провернули эту схему в реальной жизни. И, во-первых, они были очень-очень умными.

Конечно, в фильме героинь изменили. Например, Конни, мою героиню, захотели сделать человеком, для которого очень важны собственные достижения. Поэтому ей добавили олимпийское прошлое. Потому что именно такие люди как никто страдают, когда в жизни не хватает признания и достижений, и хочется большего. Они чувствуют, что их недооценивают.

Кроме того, вместо трех главных героинь решили остановиться на двоих, и их сыграли я и Кирби Хауэлл-Баптист. И наш дуэт, по моему мнению, получился очень динамичным.

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Чем тема с купонами заинтересовала

Моя бабушка просто неистовствовала из-за купонов. Я часто приезжала к ним с дедушкой в Аризону, и у них в подвале, верите или нет, совершенно пустом, были лишь ящики с купонами. Они были разделены на виды товаров: зубная паста, суп или порошок и тому подобное. И бабушка просила нас вырезать обертки продуктов и писала бесконечные письма в продуктовые компании, а они высылали ей купоны на деньги, например, 5 долларов, как лояльному покупателю. И эти деньги она откладывала на колледж для своих внуков. Поэтому вполне понимаю, как мог появиться такой нелегальный бизнес.



Кадр из фильма "Отчаянные аферистки" / Фото Киномания

О работе с партнершей по съемочной площадке Кирби Хауэлл-Баптист

Джоджо и Кенни очень близкие подруги. Джоджо – женщина-предприниматель. Она очень старается создать успешный бизнес, но у нее все не выходит. В этой паре она – душа компании. Конни же лучше разбирается в расчетах, и именно она придумывает эту схему и привлекает Джоджо. Было очень важно, чтобы между героинями была особая связь. И тут мне повезло, потому что между нами с Кирби она уже есть в реальной жизни.

О том, как было играть героя с яркими положительными и отрицательными сторонами

Арон и Гита написали сценарий, в котором было совершенно четко понятно, почему ты болеешь за этих девушек. С самого начала фильма идут сцены, которые смотришь и думаешь: да ладно, пусть уже этим двоим повезет в жизни. Они этого заслуживают. И каждый из нас может понять, почему они не были счастливы, и почему пошли на нарушение правил. Почему решили создать собственные правила.



Кадр из фильма "Отчаянные аферистки" / Фото Киномания

О работе с Полом Уолтером Хаузером

Пол – один из самых талантливых актеров, с которыми я работала. Сначала я немного нервничала. Еще и потому, что партнером Пола был Винс Вон, один из лучших актеров-импровизаторов. Но когда увидела, как эти двое работают на съемочной площадке, то подумала: хорошо, Пол тоже круто импровизирует! И порой мне казалось, что между ними было больше химии, чем между Кирби и мной. За ними невероятно интересно и весело наблюдать.

О путешествии, которое прошла ее героиня

Очень интересно было наблюдать, как меняются героини и их жизнь от бытия домохозяйками в Аризоне до запуска бизнеса, получения шальных денег и понимания, что они не знают, что с этим всем делать. Они купить дорогие машины и даже самолет и лодку – они действительно сорили деньгами. И нам с Кирби было прикольно притвориться теми девушками и летать на суши в Вегас.