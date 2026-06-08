В Україні відбудеться прем'єра нової пригодницької шпигунської драми від Ахтема Сеітаблаєва

В Україні вийде довгоочікувана стрічка, що заснована на реальних подіях та натхненна історіями героїзму й винахідливості офіцерів Головного Управління Розвідки Міністерства Оборони України. Команда цієї пригодницької шпигунської драми уже завершила знімальний період в Іспанії.

Фільм "ГУР: Код "Сікора" готується до виходу в прокат восени. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про прем'єру та зйомки стрічки.

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Хто працює над фільмом "ГУР: Код "Сікора"?

Стрічку створює українська кінокомпанія "F Films" у співпраці з "ТРО Медіа" за підтримки Державного агентства України з питань кіно, у партнерстві з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, за сприяння UnitedContentHub, B&H Film Distribution та ICTV2, офіційний партнер Київстар ТБ.

Режисером і виконавцем головної ролі офіцера ГУР Міністерства оборони України, задіяного у складній спецоперації виступає Ахтем Сеітаблаєв. Його нова робота обіцяє поєднати документальну достовірність та емоційну силу драматичного кіно.

Це для мене, як для режисера і певною мірою як для актора – новий творчий і професійний виклик. Поєднання пригодницько-шпигунської історії, історії звитяги, креативу, жертовності та пошуку асиметричних відповідей і рішень на виклики, що виникають, надзвичайно драйвить і мотивує,

– зазначив Ахтем.



Зйомки фільму "ГУР: Код "Сікора" / Фото Пресслужба

Сеітаблаєв поділився, що разом із командою мав можливість ще раз висловити подяку тим, хто стоїть біля її витоків і заклав фундамент художньої розповіді. За його словами, проєкт став серйозним творчим викликом, адже зйомки проходили одразу у двох країнах.

Режисер зазначив, що поєднання ліричної, пригодницької, авантюрної, детективної та високотехнологічної історій в одному фільмі вимагало відповідних рішень, максимальної уваги та високого рівня професіоналізму всієї команди.

Генеральний продюсер фільму Андрій Ногін наголошує, що сьогодні надзвичайно важливо доносити правду про війну через різні жанри та формати, розповідаючи історії, які можуть бути зрозумілими міжнародній аудиторії.

Наш фільм скаже нове слово про героїзм і боротьбу українських захисників і захисниць, а також особистий виклик, а наша студія докладе всіх зусиль задля трансляції трансляції цього меседжу в світ,

– каже генеральний продюсер стрічки.



Завершились зйомки фільму / Фото Пресслужба

Прем'єра стрічки "ГУР: Код "Сікора" відбудеться вже восени 2026 року не лише в Україні, а й на міжнародних територіях.

Хто зіграв головну жіночу роль у фільмі?

Головну жіночу роль у фільмі виконала Ангеліна Усанова, для якої роль агентки у лавах ГУР МО стала особливою можливістю підтримати роль українських жінок в лавах Сил Оборони

Для мене велика честь зіграти героїню, яка є втіленням жінок у війську – це дуже відповідальна місія, до якої я підходила з ретельною підготовкою, брала уроки бойових митстецтв, їздила на стрільби – для мене було важливо всі сцени екшену і бійок виконувати особисто, без дублера,

– поділилась Усанова.

Акторка зізналася, що на знімальному майданчику панувала неймовірно тепла, родинна атмосфера, яку створив Ахтем Сеітаблаєв, тому працювати було справжнім задоволенням. Вона зізналася, що їй навіть сумно усвідомлювати, що знімальний процес завершено.



Зйомки фільму "ГУР: Код "Сікора" / Фото Пресслужба

Ангеліна зазначила, що в образі своєї героїні для неї було важливо одночасно показати ніжність і силу, тендітність і витримку. На її думку, добро має бути здатним себе захистити, а її героїня Яна є саме таким втіленням.

Після завершення знімального процесу команда вже дивиться у майбутнє франшизи. Напередодні на ініціативу Президента України з підтримки українського культурного продукту "Тисячовесна" подано розробку продовження шпигунської історії про українських розвідників, що може стати наступним кроком у розвитку кіно всесвіту "ГУР".