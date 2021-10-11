Гвінет Пелтроу у новому шоу Netflix допоможе парам повернути пристрасть у стосунки: відео 18+

Голлівудська зірка Гвінет Пелтроу підготувала разом із Netflix проєкт під назвою "Секс, кохання та солодощі". Шоу стартує на стримінговій платформі 21 жовтня 2021 року. Чим вразить проєкт – читайте на Кіно 24.

Гвінет Пелтроу опублікувала в своєму інстаграмі трейлер нового проєкту для Netflix, у якому виступила як продюсер. І звісно, сама актриса з'явиться в декількох епізодах шоу. Трейлер також з'явився на каналі Netflix.

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У шоу нам розкажуть про історію чотирьох пар, які консультуватимуться із сексологами для того, щоб надати другого подиху романтичним стосункам. Так, молода лесбійська пара потерпає від проблем з тілесним сприйняттям один одного, від чого страждає їхнє інтимне життя. Інша історія розповість нам про закохану пару змішаних рас, які знаходиться на межі розлучення. Третя пара має проблеми з отриманням задоволення від сексу. І нарешті остання пара – це двоє літніх людей, котрі прагнуть довести, що старість не перепона для хорошого сексу.

Експертами шоу виступили:

зірковий консультант по інтимному житті Мікаела Бем,

сексолог Джайя,

тренер зі священної близькості Аміна Петерсон,

професійний тренер з еротичного оздоровлення Даршана Авіла та інші.

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В інстаграмі акторки Гвінет Пелтроу першою залишила свій емоційний коментар американська танцівниця та співачка Джуліанн Гаф. Вона з нетерпінням чекає на прем'єру проєкту, адже вважає його необхідним для багатьох.

"О, так! І Джайя нарешті поділилася еротичними секретами та своїм неймовірним досвідом для такої дивовижної платформи! Гвінет Пелтроу, дякуємо вам за те, що ви стали піонеркою та просуваєте нашу еволюцію вперед з такою грацією та грою! Вау, не можу дочекатися, щоб подивитися!", – написала Джуліанн.