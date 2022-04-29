У ній розповідається, що пес зірвався з ланцюга і зробив свині дитину. У смердючому хліві народилося свиноцуценя, що й символізує військового Росії. Зрештою солдат приїхав в Україну і помер.

До теми Хр*н йому в зад, а не Україна на колінах, – актор "Папіка" Стас Боклан передав меседж Путіну

Мораль байка така: "Коли свиню *бе собака, то є кому ходить в атаку, / Ну а коли наоборот, то руській мовчазний народ, / А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди".

Повний текст байки "Про свиню та собаку"

"Колись в Росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою "Радянський"

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те, що вкрасти міг.

В колгоспі тім – які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу, хропе у дворі

Пес сцяв на нього, бувало, мав його у ногу, бувало, мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив, ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрімголов... – свобода,

Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину, ну... пес зробив свині дитину,

І у хліві, де так воня, з’явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість –

В г*вні і спить, г*вно і їсть,

Найкраще, взявши з мами з тата,

Він виріс в руського солдата, засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака, то є кому ходить в атаку,

Ну а коли наоборот, то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди".

Стас Боклан висміяв військового Росії: дивіться відео