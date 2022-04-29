В нем рассказывается, что пес сорвался с цепи и сделал свиньи ребенка. В зловонном хлеву родился свинощенок, который и символизирует военного России . В конце концов, солдат приехал в Украину и умер.

К теме Хр*н ему в зад, а не Украина на коленях, – актер "Папика" Стас Боклан передал месседж Путину

Мораль басня такая: "Когда свинью *бе собака, то есть кому ходит в атаку, / Ну а если наоборот, то русский молчаливый народ, / А толк с того только будет, у кого мама и папа люди".

Полный текст басни "О свинье и собаке"

"Колись в Росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою "Радянський"

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те, що вкрасти міг.

В колгоспі тім – які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу, хропе у дворі

Пес сцяв на нього, бувало, мав його у ногу, бувало, мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив, ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрімголов... – свобода,

Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину, ну... пес зробив свині дитину,

І у хліві, де так воня, з’явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість –

В г*вні і спить, г*вно і їсть,

Найкраще, взявши з мами з тата,

Він виріс в руського солдата, засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака, то є кому ходить в атаку,

Ну а коли наоборот, то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди".