Зірка "Абатства Даунтон" озвучив історію зруйнованого росіянами Харкова: відео з Г'ю Бонневіллем

Відомий британський актор Г'ю Бонневілль взяв участь у міжнародному проєкті Українського Інституту "Листівки з України". Він озвучив історію зруйнованого та пошкодженого російськими окупантами Харкова.

Як зазначили творці проєкту у фейсбуці, з початку повномасштабного вторгнення російська армія зруйнувала понад 450 унікальних культурних та історичних обʼєктів. Водночас український Інститут за підтримки USAID Ukraine запустив міжнародну кампанію "Листівки з України", яка розповідає про деякі з цих зруйнованих памʼяток України.

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Зірка "Абатства Даунтон" озвучив історію зруйнованого росіянами Харкова

Харків – друге за величиною місто України після Києва, і майже кожна будівля у його історичному центрі є пам'яткою архітектури. Г’ю Бонневіль взяв участь у міжнародному проєкті Українського інституту "Листівки з України" – таким чином весь світ дізнається про Харків та його зруйновану російською армією архітектуру.

Історичний центр і вирви від снарядів на Майдані Свободи стали жахливим нагадуванням того, чого вартує свобода у 21 столітті. Проте можна знищити майдани, але не свободу,

– промовляє у відео актор.

Харків усі шість повномасштабних бойових дій зазнавав систематичних ракетних обстрілів, і минулої ночі, 28 серпня, центр міста знову зазнав артилерійського обстрілу зі сторони російської армії.

, упродовж усього проєкту "Листівки з України" Український інститут презентуватиме ще 7 відеороликів за участю семи художників з України та інших країн Європи, які розповідають історії зруйнованих історичних та культурних будівель.

Г'ю Бонневілль озвучує історію зруйнованого росіянами Харкова: дивіться відео

Хто такий Г'ю Бонневілль

Г'ю Бонневілль відомий за ролями в серіалі "Абатство Даунтон" та у фільмах про ведмедика Паддінгтона. Зокрема за участь у "Абатстві Даунтон" його номінували на Золотий глобус та дві поспіль номінації на премію Еммі, а також три премії Гільдії кіноакторів. Також він з'являвся у фільмах "Ноттінг Гілл" (1997 рік), "Ірис" (2001 рік), "Пам'ятники" (2014 рік).