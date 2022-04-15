Г’ю Джекман поговорив з хлопчиком з Одеси, який намалював Росомаху: зворушливе відео

Знаменитий актор Г’ю Джекман, відомий своєю роллю супергероя-мутанта Росомахи у серії фільмів "Люди Ікс", показав в соцмережі малюнок хлопчика з Одеси, який втік від війни. Пізніше продюсер опублікував й відео розмови з маленьким українцем.

Світові артисти продовжують висловлювати підтримку Україні. Вони допомагають дітям, жертвують біженцям та спілкуються з українцями. Нещодавно Джаред Лето провів прямий ефір з громадянами України, тепер Г’ю Джекман зв’язався зі своїм прихильником, який до того ж намалював його героя Росомаху.

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Г’ю Джекман поговорив з хлопчиком з Одеси, який намалював Росомаху

Актор направду захоплений малюнком українця та у своєму інстаграмі передав йому "привіт" та щиро подякував.

Передайте привіт моєму новому (дуже сміливому) другу Кості. Йому 7 років. Лише кілька годин тому він прийшов до центру Unicef ​​Blue Dot у Румунії після того, як втік зі свого будинку в Україні. Він намалював цю фотографію #Росомахи. Дуже схожий, вам не здається?

– написав голлівудський актор та продюсер.

Росомаха, яку намалював маленький українець / Фото з інстаграму актора

Окрім цього, Г'ю Джекман зумів поговорити з маленьким українцем через відеозв'язок.

Моє серце розривається за них усіх, але спілкування з Юлією в центрі Unicef ​​Blue Dot вселило в мене надію. Я такий вдячна їй за роботу і за все, що робиться для захисту дітей, які постраждали від війни в Україні та в усьому світі,

– підписав відео Джекман.

Що ми знаємо про Росомаху Росомаха – вигаданий герой коміксів Marvel, що вперше з'явився в 181 номері коміксів про Халка у жовтні 1974 року. Супергерой створений Леном Вейном, Джоном Ромітою-старшим та Хербом Трімплом. Персонаж був учасником команд Люди Ікс, Нові Месники, Сила Ікс, З. А. Х. И. С.

Дані з Вікіпедії

Раніше голлівудський актор Г'ю Джекман оприлюднив у себе на офіційній стоірнці в інстаграмі відеозвернення Володимира Зеленського. На відео, яке поширив Г'ю Джекман, президент називає Росію державою-терористом та закликав світ зупинити владу окупанта, який знущався з цивільного населення України.