Г'ю Джекман повернеться до ролі Росомахи у триквелі "Дедпула": відеозвернення Рейнольдса

Австралійський кіноактор Г'ю Джекман, відомий за роль супергероя-мутанта Росомахи у серії фільмів "Люди Ікс", знову повернеться до неї. Він зіграє у третій частині "Дедпула".

Про це стало відомо з твітеру Раяна Рейнольдса, де він поділився тизером триквелу "Дедпула". Крім того, він повідомив, що продовження вийде 6 вересня 2024 року.

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Г'ю Джекман повернеться до ролі Росомахи у триквелі "Дедпула"

Раян Рейнольдс, продюсер та виконавець головної ролі записав гумористичне відеозвернення, у якому розповів про трилогію "Дедпула".

В кінці розмови біля нього проходить Г'ю Джекман і Раян його запитує, чи хоче він знову зіграти Росомаху. Не дивлячись на нього, Джекман відповідає: "Так, звісно, Раян".

Раян Рейнольдс про "Дедпула": дивіться відео

Цікаві факти про фільми "Дедпул"

Перші дві частини "Дедпула" отримали шалений успіх у прокаті, адже мільйони кіноманів хотіли подивитись на курйозні пригоди антигероя, який може лаятись в кадрі, жартувати та бути непередбачуваним у бійці з противниками.

Головну роль в обидвох стрічках виконав актор Раян Рейнольдс. За сюжетом, супергерой втрачає свою привабливість через одного мутанта, а тому в першій частині те і робить, що шукає Френсіса в надії повернути свою зовнішність. Однак Рейнольдс в масці Дедпула отримав не меншу популярність, тому у 2018 році він повернувся до цієї ролі.

Відомо, що 2 частину "Дедпула" знімав режисер Девід Літч. Студія хотіла знов запросити його до співпраці, однак наразі чоловік зайнятий зйомками "Швидкісного потягу". Стрічка ще до виходу отримала шалену популярність, адже у ролях вбивць можна буде побачити Бреда Пітта і Леді Гагу. Відтак наразі невідомо, хто стане режисером "Дедпула 3".

У ЗМІ припускають, що супергерой у 3-й частині може повернутись в минуле, щоб змінити своє життя та врятувати кохану дівчину від смерті. Однак офіційно цю інформацію поки не підтверджують.