Ви його таким не бачили: 6 фільмів із Г'ю Грантом, де він далеко не джентльмен
Якщо ви досі пам'ятаєте його лише за "Бріджит Джонс" і "Реальною любов'ю", час оновлювати програмне забезпечення. Сучасний Грант – це шахраї, кримінальні боси, психопати, шпигуни, детективи та Умпа-Лумпа. І, схоже, саме в такому амплуа він зараз виглядає цікавіше, ніж у ролі чергового чоловіка, який випадково закохався.
З нагоди його дня народження 24 Канал фільми на вечір, у яких Грант показує зовсім іншу сторону себе – моторошну.
"Єретик"
Жанр: жахи, трилер
IMDb: 7,0
Дві молоді місіонерки приходять до будинку загадкового містера Ріда. Спочатку він здається просто ввічливим і начитаним чоловіком, але дуже швидко їхня розмова про релігію перетворюється на небезпечну гру.
"Єретик 2024": дивитись трейлер
"Джентльмени"
Жанр: кримінальна комедія, бойовик
IMDb: 7,8
Американський наркобарон намагається продати свій кримінальний бізнес у Лондоні. Але навколо угоди починається справжній цирк із шантажем, аферами та подвійними іграми.
Грант грає приватного детектива Флетчера – нахабного, балакучого і дуже хитрого типа. І саме тут стає зрозуміло: актор чудово почувається не лише в ролі закоханого британця.
"Джентльмени": дивитись трейлер
"Підземелля і дракони: Честь злодіїв"
Жанр: фентезі, пригоди, комедія
IMDb: 7,2
Команда невдах-авантюристів вирушає на пошуки викраденої реліквії, але дуже швидко все йде не за планом.
Грант грає Форжа — харизматичного шахрая, який може усміхатися навіть тоді, коли щойно підставив усіх навколо. І, будемо чесними, роль йому дуже личить.
"Підземелля і дракони: Честь злодіїв": дивитись трейлер
"Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги"
Жанр: бойовик, комедія, трилер
IMDb: 6,3
Британський агент Орсон Форчун збирає команду, щоб зупинити продаж небезпечної технології. Для цього шпигунам доводиться полювати на мільярдера та грати за його правилами.
"Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги": дивитись трейлер
"Вонка"
Жанр: фентезі, комедія, мюзикл
IMDb: 6,9
Молодий Віллі Вонка приїжджає до міста, щоб відкрити власну шоколадну крамницю, але стикається з місцевими шоколадними магнатами.
А Г'ю Грант? Він грає Умпа-Лумпу. Так, того самого маленького помаранчевого чоловічка. Після ролі психопата у «Єретику» актор, очевидно, вирішив остаточно зламати наше уявлення про свою фільмографію.
"Вонка": дивитись трейлер
"Скляна цибуля"
Жанр: детектив, комедія, трилер
IMDb: 7,1
Детектив Бенуа Блан приїжджає на приватний острів, де багатий мільярдер влаштував загадкову гру для своїх друзів. Але невдовзі гра перетворюється на справжнє розслідування.
У Гранта тут невелика роль, але саме такі появи й цікаві: він уже настільки спокійно ставиться до власного образу, що може дозволити собі просто прийти в кадр і трохи погратися з глядачем.
"Скляна цибуля": дивитись трейлер
Але Гранд не єдиний іменинник сьогодні. Свій день народження святкує ще й Адам Сендлер, тому і з ним ми маємо добірку фільму.