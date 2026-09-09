Ви його таким не бачили: 6 фільмів із Г'ю Грантом, де він далеко не джентльмен

Якщо ви досі пам'ятаєте його лише за "Бріджит Джонс" і "Реальною любов'ю", час оновлювати програмне забезпечення. Сучасний Грант – це шахраї, кримінальні боси, психопати, шпигуни, детективи та Умпа-Лумпа. І, схоже, саме в такому амплуа він зараз виглядає цікавіше, ніж у ролі чергового чоловіка, який випадково закохався.

З нагоди його дня народження 24 Канал фільми на вечір, у яких Грант показує зовсім іншу сторону себе – моторошну.

"Єретик"

Жанр: жахи, трилер

IMDb: 7,0

Дві молоді місіонерки приходять до будинку загадкового містера Ріда. Спочатку він здається просто ввічливим і начитаним чоловіком, але дуже швидко їхня розмова про релігію перетворюється на небезпечну гру.

"Єретик 2024": дивитись трейлер

"Джентльмени"

Жанр: кримінальна комедія, бойовик

IMDb: 7,8

Американський наркобарон намагається продати свій кримінальний бізнес у Лондоні. Але навколо угоди починається справжній цирк із шантажем, аферами та подвійними іграми.

Грант грає приватного детектива Флетчера – нахабного, балакучого і дуже хитрого типа. І саме тут стає зрозуміло: актор чудово почувається не лише в ролі закоханого британця.

"Джентльмени": дивитись трейлер

"Підземелля і дракони: Честь злодіїв"

Жанр: фентезі, пригоди, комедія

IMDb: 7,2

Команда невдах-авантюристів вирушає на пошуки викраденої реліквії, але дуже швидко все йде не за планом.

Грант грає Форжа — харизматичного шахрая, який може усміхатися навіть тоді, коли щойно підставив усіх навколо. І, будемо чесними, роль йому дуже личить.

"Підземелля і дракони: Честь злодіїв": дивитись трейлер

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги"

Жанр: бойовик, комедія, трилер

IMDb: 6,3

Британський агент Орсон Форчун збирає команду, щоб зупинити продаж небезпечної технології. Для цього шпигунам доводиться полювати на мільярдера та грати за його правилами.

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги": дивитись трейлер

"Вонка"

Жанр: фентезі, комедія, мюзикл

IMDb: 6,9

Молодий Віллі Вонка приїжджає до міста, щоб відкрити власну шоколадну крамницю, але стикається з місцевими шоколадними магнатами.

А Г'ю Грант? Він грає Умпа-Лумпу. Так, того самого маленького помаранчевого чоловічка. Після ролі психопата у «Єретику» актор, очевидно, вирішив остаточно зламати наше уявлення про свою фільмографію.

"Вонка": дивитись трейлер

"Скляна цибуля"

Жанр: детектив, комедія, трилер

IMDb: 7,1

Детектив Бенуа Блан приїжджає на приватний острів, де багатий мільярдер влаштував загадкову гру для своїх друзів. Але невдовзі гра перетворюється на справжнє розслідування.

У Гранта тут невелика роль, але саме такі появи й цікаві: він уже настільки спокійно ставиться до власного образу, що може дозволити собі просто прийти в кадр і трохи погратися з глядачем.

"Скляна цибуля": дивитись трейлер

Але Гранд не єдиний іменинник сьогодні. Свій день народження святкує ще й Адам Сендлер, тому і з ним ми маємо добірку фільму.