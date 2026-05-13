Моторошний високорейтинговий фільм про вірус, у якому зіграв молодий Кілліан Мерфі

У світі дедалі частіше з'являються новини про хантавірус. Здавалося б, люди лише почали оговтуватися після пандемії коронавірусу та життя в умовах карантину, як увагу знову привернула інфекція, що може спричиняти важкі захворювання й навіть смерть.

У матеріалі за посиланням ви можете дізнатися більше про хантавірус.

Який моторошний фільм можна подивитись прихильникам трилерів?

Поки світом шириться дедалі більше новин про хантавірус та його наслідки, справжні прихильники гострих відчуттів обирають для перегляду фільми про небезпечні інфекції, віруси та боротьбу за виживання.

Якщо ви любите саме такий жанр, зверніть увагу на стрічку "28 днів потому". Це британський постапокаліптичний фільм 2002 року, над яким працював режисер Денні Бойл.

Головні ролі у стрічці виконали Кілліан Мерфі, якому на той момент було лише 26 років, та Наомі Гарріс. Сьогодні Мерфі добре відомий глядачам завдяки ролям у "Оппенгеймер" та "Гострі картузи".



Кілліан Мерфі у фільмі "28 днів потому" / Кадр із фільму

Також у фільмі зіграли такі актори: Меган Бернс, Брендан Глісон, Крістофер Екклстон, Ноа Гантлі, Люк Меблі, Стюарт МакКворрі, Джуніор Ланіян.

На сайті IMDb фільм оцінений у 7.5 балів з 10-ти можливих.

Про що сюжет?

Події фільму розгортаються у Великій Британії, яку охопила пандемія надзвичайно заразного вірусу, що перетворює людей на скажених і жорстоких убивць.

У центрі сюжету – кілька людей, яким вдалося вижити та які намагаються врятуватися у світі, що стрімко занурюється в хаос.

Будьте вдячні за все, бо скоро нічого не буде,

– йдеться в анонсі.

Колись гамірний Лондон тепер нагадує пустелю: на вулицях немає ані машин, ані людей, ані звичного життя. Причиною катастрофи став небезпечний вірус, який випадково вирвався з наукової лабораторії та почав поширюватися з катастрофічною швидкістю.

Ті, кому вдалося вціліти, змушені щодня боротися за власне життя та шукати безпечне місце у світі, де небезпека чекає на кожному кроці.

Що варто знати про хантавірус?

Хантавірус – це група вірусів, які переносять гризуни. Людина може заразитися під час контакту з виділеннями інфікованих мишей або щурів. У деяких випадках інфекція може бути дуже небезпечною.

Зокрема, зараження найчастіше відбувається через вдихання пилу, забрудненого слідами життєдіяльності гризунів, контакт із поверхнями, на яких є їхні виділення, укуси інфікованих тварин, а значно рідше – через забруднені їжу або воду.

Передача вірусу від людини до людини трапляється вкрай рідко. Серед симптомів: висока температура, слабкість, головний біль, біль у м'язах, нудота та блювання. У тяжких випадках хвороба може уражати легені або нирки, що призводить до проблем із диханням, ниркової недостатності та падіння тиску.

Нині у світі періодично фіксують нові випадки зараження, про це писало на сайті Unilad. тому ця тема все частіше з'являється у новинах.