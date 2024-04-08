Не лише Феріха: найкращі ролі Хазал Кая

Хазал Кая – відома турецька акторка, яка здобула популярність завдяки своїй ролі Феріхи в серіалі "Сила кохання Феріхи". Акторка надзвичайно влучно передала емоції своєї героїні та вразила глядачів своїм талантом.

Кіно 24 підготувало 3 серіали, в яких зіграла чудова Хазал Кая. Тож приготуйте собі щось смачненьке та обирайте стрічку з цією талановитою турецькою акторкою.

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"Ми – такі"

У цьому захоплюючому серіалі глядачі знайомляться з життєстійкою родиною, яка стикається з величезними викликами у суворому світі. Мати покинула сім'ю, а батько не виявляє особливої турботи про дітей, переклавши все на свою старшу доньку Філіз.

Незважаючи на непереборні обставини, Філіз відмовляється здаватися або зациклюватися на своїх нещастях. З п'ятьма дітьми, які покладаються лише на неї, вона сповнена рішучості не здаватися. Кожен член сім'ї має свої особливості та прагнення, але вони всі єдині і не можуть один без одного …

"Ми – такі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Марал"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

У цьому серіалі, дія якого відбувається в Лондоні, глядачі знайомляться з Марал, молодою дівчиною, яка проходить стажування в якості адміністратора у відомому універмазі. Вродлива і старанна працівниця, Марал швидко стає у центрі уваги двох молодих хлопців. Один з них – син власника торгового центру, а інший – звичайний продавець в одному з відділів. Глядачам залишається тільки гадати, як Марал впорається з цією романтичною дилемою і врешті-решт вирішить, кого з них обрати.

"Марал": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Північ у Пера-палас"

Новий серіал розповідає історію молодої журналістки Есри, яка намагається знайти баланс між своїм бажанням висвітлювати важливі історії та наполяганням редактора на "клікбейтному" контенті.

Одного разу Есра отримує завдання написати статтю про 130-ту річницю готелю "Пера-Палас". Дівчина вирушає туди та зупиняється в номері. Однак вночі на тумбочці вона знаходить таємничий ключ. Есра думає, що ключ залишив менеджер, а веде він у номер, де зупинялася відома англійська письменниця.

Сповнена хвилювання, вона поспішила до потрібної кімнати і виявила, що перенеслася в іншу епоху...

"Північ у Пера-палас": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви залишилися під враженням від гри акторки у серіалі "Сила кохання Феріхи", можете обрати й інші серіали з цієї добірки, в яких зіграла Хазал Кая. Приємного перегляду!