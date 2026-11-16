У книзі цього не було: HBO показав першу повну сцену нового "Гаррі Поттера" – що змінили творці

HBO показав першу повноцінну сцену нового "Гаррі Поттера", додавши до знайомої історії діалог, якого Джоан Роулінг навіть не писала.

Як повідомляє Radio Times, 14 листопада HBO оприлюднив майже півторахвилинний фрагмент серіалу "Гаррі Поттер", прем'єра якого запланована на 25 грудня 2026 року. У ролику показали перший святковий бенкет у Гоґвортсі, однак уважні шанувальники вже помітили зміни порівняно з книжкою.

Яку нову сцену показали в "Гаррі Поттері"

У відео Гаррі, Рон і Герміона вперше збираються на святковий бенкет у Великій залі Гоґвортсу. Учні скандують ім'я Дамблдора, після чого директор клацає пальцями, і столи магічним чином наповнюються їжею. Однак найцікавіше відбувається за викладацьким столом.



"Гаррі Поттер": дивитись тизер онлайн

Дамблдор у виконанні Джона Літгоу розмовляє з професоркою Макгонегел, яку зіграла Джанет Мактір. Вони обговорюють Гаррі, який щойно потрапив до Грифіндору.

Цього діалогу немає в оригінальній книзі "Гаррі Поттер і філософський камінь". Його також не було у фільмі 2001 року.

Є й інша відмінність. У книзі Гаррі запитує Персі Візлі, чи Дамблдор трохи божевільний. У новому серіалі це запитання адресоване Рону.

Чому Деніел Редкліфф може не дивитися нового "Гаррі Поттера"

Поки прихильники чарівного світу розглядають кожну деталь нової екранізації, Деніел Редкліфф, який зіграв Гаррі Поттера у восьми фільмах, не поспішає приєднуватися до перегляду. Актор зізнався, що не впевнений, чи дивитиметься серіал HBO.

Не знаю, чи дивитимуся, якщо чесно. Я вже й так дуже багато був у "Гаррі Поттері", – зазначив Редкліфф.

За його словами, причина зовсім не в неприязні до нової екранізації. Актор просто майже не дивиться телебачення. Ба більше, він зізнався, що досі не бачив навіть таких культових серіалів, як "Пуститися берега" та "Божевільні".

Водночас актор підтримав свого наступника Домініка Маклафліна та наголосив, що не збирається давати йому порад щодо ролі.

Водночас Netflix показав новий тизер фінального сезону серіалу "Емілі в Парижі".