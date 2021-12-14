З Синтією Ніксон та дочкою Меріл Стріп: HBO показав трейлер нового серіалу "Позолочене століття"

14 грудня 2021 , 12:10
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Джерело:

ютуб HBO

Телеканал HBO представив трейлер нової історичної костюмованої драми "Позолочене століття"від творців Абатства Даунтон". Прем'єра запланована на 24 січня 2022 року.

Авторами проєкту стали Джуліан Феллоуз і Майкл Енглер, які працювали над серіалом "Абатство Даунтон", пррем’єра якого потішить фанатів навесні 2022 року. 

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Головні ролі у новому серіалі зіграють: 

  • Луїза Джейкобсон,
  • Крістін Баранскі
  • Синтія Ніксон.

У центрі сюжету – історія Меріан Брук, 1882 рік. Вона переїжджає з сільської Пенсільванії до Нью-Йорку після смерті найріднішої людини – батька. Дівчині доводиться жити по-своєму із її багатими тітками. Водночас на Мангеттені відбувається соціальна революція…

Цікаво. У серіалі буде безліч розкішних костюмів та декорацій. Зокрема, у стрічці ми побачимо Ліндгерст, маєток у стилі готики в Террітауні в Нью-Йорку, а також вікторіанські будівлі на Мангеттені.

"Позолочене століття" 2022: дивіться трейлер костюмованої драми 

 

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Окрім трейлеру, в мережі з’явилися перші кадри нового серіалу, на яких зображено головних персонажів. 


Перші кадри "Позолоченого століття" / Фото HBO


Перші кадри "Позолоченого століття" / Фото HBO

Автор: Наталія Гулій