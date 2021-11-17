HBO покаже спеціальний епізод "Гаррі Поттера" до 20 річниці фільму: офіційний тизер

Студія HBO вирішила потішити фанатів поттеріани та підкинула їм привід для святкування. У період новорічних свят вийде новий спеціальний епізод Гаррі Поттера. Відбудеться це 1 січня 2022 року.

Спеціальний епізод покликаний "віддати шану всім, на чиє життя вплинув цей культурний феномен". Спецвипуск з'явиться на сервісі HBO Max, його героями стануть Деніел Редкліфф, Руперт Грінт, Емма Вотсон, Роббі Колтрейн, Гері Олдман, Хелена Бонем Картер та інші актори.

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Також у спеціальному епізоді візьме участь Кріс Коламбус, режисер перших частин "Гаррі Поттера", однак не уточнюється, чи буде він головним режисером фільму, чи йому відводиться роль асистента.

Що покажуть у спецепізоді

На честь ювілею актори поділяться історіями про зйомки фільмів франшизи та розкриють нові деталі створення поттеріани. Зокрема, актори знову побувають у оригінальних декораціях Гоґвортсу.

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Нагадаємо, що до 20-річчя виходу першої частини фільму "Гаррі Поттер та філософський камінь", яка з'явилася на екранах у листопаді 2001 року, WarnerMedia Kids & Family оголосили про два сюрпризи для шанувальників – серіал-вікторина і документальний фільм про, власне, першу картину франшизи.