HBO придбала український фільм "Погані дороги": що це означає

Міжнародна стрімінгова платформа HBO придбала український фільм "Погані дороги" режисерки Наталії Ворожбит. Це означає, що тепер стрічка буде доступна для глядачів HBO GO всіх країн Центральної Європи.

Що таке HBO? Це одна з найпопулярніших послуг TV Everywhere, яку пропонує американська кабельна мережа преміумкласу HBO в США. Він рекомендує одні з найкращих повних епізодів оригінальних серіалів, фільмів, ексклюзивний відеоконтент, путівники по епізодах та багато іншого не лише у США, але й у всьому світі.

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Повнометражний дебют драматургині та сценаристки Наталки Ворожбит є екранізацією її хітової однойменної п’єси, яку ставили у Лондоні та Києві. Стрічка складається з п’яти окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя – по обидві сторони від лінії розмежування.



Постер / Фото з фейсбуку фільму

П’ять розбитих доріг. П’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних,

– зазначили автори стрічки в описі до трейлера.

"Погані дороги" 2020 рік: дивіться трейлер

Цікаві факти про український фільм

Творча команда картини

Драму зняли після того, як однойменний спектакль вже підкорював театральні сцени. Наталка Ворожбит спеціально не запрошувала до знімання фільму "Погані дороги" акторів, які вже вжились у ролі головних героїв драми. У головних ролях: Ігор Колтовський, Андрій Лелюх.

Продюсерами фільму виступили Юрій Мінзянов та Дмитро Мінзянов. Сценарій Наталка Ворожбит створювала після поїздок у Східну Україну. Там режисерка зібрала чимало документальних історій українців, коли працювала над "Кіборгами". Наталка Ворожбит зробила все для того, аби переосмислити та подати події у Східній Україні так, щоб люди задумались над стереотипами, які відклались у наших головах. Про цікаві деталі стрічки читайте в інтерв’ю з Наталкою Ворожбит на Кіно 24.



Кадр з фільму / Фото з Кіноріуму

Світова та українська прем’єри стрічки

Українська прем’єра фільму відбулася на фестивалі "Київський тиждень критики" у програмі "Фокус: Україна-Франція". Наталку Ворожбит визнано авторкою найкращого повнометражного дебюту. Режисерка здобула Національну премію кінокритиків "Кіноколо" у категорії "Відкриття року". А актори Юрій Кулініч та Оксана Черкашина визнані найкращими у відповідних акторських категоріях Премії. Також стрічка отримала п’ятнадцять номінацій на кінопремію "Золота Дзиґа", церемонія нагородження відбудеться у червні, – повідомляє проєкт "Нове українське кіно".

Світова прем’єра драми відбулася у програмі "Тиждень критики" Венеційського кінофестивалю у 2020 році. Там вона отримала премію Circolo del Cinema di Verona як "найбільш інноваційна стрічка в конкурсі".



Кадр з фільму / Фото з Кіноріуму

Оскар-2022

Картина Наталки Ворожбит "Погані дороги" представлятиме Україну на 94-й премії Оскар-2022 Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм". Про це Український Оскарівський Комітет написав на своїй фейсбук-сторінці.

Відгуки

Кінокритик Сергій Ксаверов називає фільм "одним із найцікавіших" в українському кіно. За його словами, стрічка символізує "ментальний стан людей на цих дорогах";

читайте рецензію на фільм від Screen International;

зверніть увагу на інтерв’ю Наталки Ворожбит для The Hollywood Reporter.

На території України фільм доступний до перегляду на онлайн-платформах OLL.TV, SWEET.TV і Takflix.



Кадр з фільму / Фото з Кіноріуму