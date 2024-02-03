HBO розірвав контракт з проросійським актором Мілошем Биковичем, який підтримує війну
Джерело:Deadline
Проросійський сербський актор Мілош Бикович мав долучитися до акторського складу серіалу "Білий лотос". Після обурення українців та звернення МЗС в HBO виключили його зі знімань.
Сербський актор Мілош Бикович більше не буде частиною майбутнього третього сезону серіалу "Білий лотос". НВО розірвали контракт з актором.
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Телеканал НВО виключив Мілоша Биковича з серіалу
Автори серіалу "Білий лотос" не стали розкривати деталей щодо персонажа, якого грав Мілош Бикович. Ймовірно, у нього була невелика роль "кокетливого" росіянина Валентина. Тепер цю деталь перероблять.
Ми вирішили припинити співпрацю з Мілошем Биковичем, і його роль буде переграна,
– йдеться у заяві телеканалу НВО.
Мілош Бикович прокоментував таке рішення, заявивши, що для нього було честю стати частиною серіалу. Актор додав, що тепер його участь у зніманнях неможлива через "причини, що виходять за рамки мистецтва". Та у своєму інстаграмі Бикович більш сміливий – там він стверджує, що це кампанія проти нього та начебто утиск свободи творчості.
"Зараз, коли проти мене ведуть цілеспрямовану інформаційну кампанію, зовнішні обставини починають впливати на творчі рішення, що створює тривожний прецедент, витісняючи суть свободи творчості. Результатом такого наративу стає тріумф абсурду та поразка мистецтва", – поскаржився любитель Росії.
Чому Мілоша Биковича прибрали з серіалу
- В середині січня стало відомо, що HBO долучили до команди акторів третього сезону серіалу "Білий лотос" Мілоша Биковича.
- Актор сербського походження Мілош Бикович підтримував окупацію Криму, незаконно відвідував півострів заради зйомок у російських серіалах. У 2021 році він отримав громадянство Росії. Актор підтримує країну-терористку у війні з Україною. В інтерв'ю він скаржився на західний світ і хвалив росіян за те, що вони "рухаються своїм шляхом".
- Після обурення українців у зв'язку з його участю в серіалі, до HBO звернулося міністерство закордонних справ України із запитанням: "чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?".