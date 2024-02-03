HBO розірвав контракт з проросійським актором Мілошем Биковичем, який підтримує війну

Проросійський сербський актор Мілош Бикович мав долучитися до акторського складу серіалу "Білий лотос". Після обурення українців та звернення МЗС в HBO виключили його зі знімань.

Сербський актор Мілош Бикович більше не буде частиною майбутнього третього сезону серіалу "Білий лотос". НВО розірвали контракт з актором.

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Телеканал НВО виключив Мілоша Биковича з серіалу

Автори серіалу "Білий лотос" не стали розкривати деталей щодо персонажа, якого грав Мілош Бикович. Ймовірно, у нього була невелика роль "кокетливого" росіянина Валентина. Тепер цю деталь перероблять.

Ми вирішили припинити співпрацю з Мілошем Биковичем, і його роль буде переграна,

– йдеться у заяві телеканалу НВО.

Мілош Бикович прокоментував таке рішення, заявивши, що для нього було честю стати частиною серіалу. Актор додав, що тепер його участь у зніманнях неможлива через "причини, що виходять за рамки мистецтва". Та у своєму інстаграмі Бикович більш сміливий – там він стверджує, що це кампанія проти нього та начебто утиск свободи творчості.

"Зараз, коли проти мене ведуть цілеспрямовану інформаційну кампанію, зовнішні обставини починають впливати на творчі рішення, що створює тривожний прецедент, витісняючи суть свободи творчості. Результатом такого наративу стає тріумф абсурду та поразка мистецтва", – поскаржився любитель Росії.

Чому Мілоша Биковича прибрали з серіалу