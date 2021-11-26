HBO випустить серіал з The Weeknd та Лілі-Роуз Депп про музичну індустрію

Американський канал HBO випустить драматичний серіал The Idol про музичну індустрію. У проєкті братимуть участь відомі артисти – співак The Weeknd, дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп, актриси Емі Саймец ("Цвинтар домашніх тварин", "Чужий: Заповіт"), Елізабет Берклі ("Шоугерлз"), Енн Геч "Шість днів, сім ночей") та інші.

Що відомо про серіал

Відомо, що проєкт перебував у розробці з червня 2021 року. Головну роль у серіалі грає Ейбел Тесфайє (The Weeknd). Він також виступив співавтором сценарію. У центрі сюжету – взаємини між поп-співачкою-початківцем і лідером таємного культу, який володіє клубом у Лос-Анджелесі.

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Коли нам представили The Idol, стало ясно, що цей підривний, викривальний погляд на культ музичної індустрії не схожий на все, що HBO коли-небудь робив,

– сказала Франческа Орсі, віце-президентка HBO Programming.

Співак The Weeknd виступить режисером серіалу і зіграє у ньому головну роль, а поп-співачку зобразить дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп. Решта акторського складу поки тримають у секреті.

Загадкова участь Брітні Спірс

Творці поки що не заявляли про участь у проєкті Брітні Спірс, тим часом сама співачка, яка нещодавно звільнилася від опіки свого батька, заявила, що також знялася в цьому серіалі. Про це вона написала у своєму інстаграмі, пообіцявши, що глядачі почують безліч хітів і побачать безліч яскравих кадрів.

Водночас джерела, близькі до Брітні, кажуть, що її не запрошували до участі у шоу HBO, і її команда не впевнена, який фільм вона має на увазі у своєму дописі.

Цікаво! Відомо, що серіал складатиметься із шести епізодів, а от дата виходу поки що не повідомляється. Серіал перебуває у розробці з червня 2021 року.