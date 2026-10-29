Новий "Гаррі Поттер" виправить помилку оригінальних фільмів: що зміниться

У Голлівуді продовжують чаклувати над новим "Гаррі Поттером". І поки фанати сперечаються, чи варто було взагалі чіпати культову франшизу, HBO впевнено поповнює акторський склад. Цього разу творці серіалу знайшли батьків хлопчика, який вижив, а заодно вирішили виправити одну несправедливість оригінальних фільмів.

Як повідомляє Variety, до першого сезону серіалу "Гаррі Поттер" приєдналися троє нових акторів.

Хто зіграє батьків Гаррі Поттера

Ролі Лілі та Джеймса Поттерів отримали Анна Чінн і Джаспер Талбот. Саме вони втілять батьків головного героя, які загинули від рук Волдеморта.



Анна Чінн / Фото з Інстаграму акторки



У попередніх фільмах персонажі з'являлися переважно у спогадах, фотографіях і магічних видіннях. Як саме їхню історію покажуть у серіалі, поки невідомо.

Однак на цьому кастингові сюрпризи не закінчилися. Гаррі Ґілбі зіграє Чарлі Візлі — старшого брата Рона, якого прихильники книжок добре знають, а от глядачі оригінальних фільмів так і не побачили.

Коли вийде новий "Гаррі Поттер"



Джаспер Талбот / Фото з Інстаграму



Нагадаємо, що прем'єра першого сезону запланована на 25 грудня 2026 року. Головні ролі виконають Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Аластер Стаут (Рон Візлі).

До акторського складу також увійшли Джон Літгоу в ролі Дамблдора, Нік Фрост у ролі Геґріда та Паапа Ессієду, який зіграє Северуса Снейпа.

Раніше ми вже розповідали про те, скільки коштують зйомки серіалу для HBO.