Стартували зйомки 3 сезону "Хлопаків": перші фото

У Канаді тривають зйомки 3 сезону популярного серіалу "Хлопаки". Стрічка є одним з улюблених проєктів Барака Обами. Що відомо про серіал та перші фото зі зйомок "Хлопаків 3" – дивіться у матеріалі.

Джерело: 24 канал

Спершу про старт зйомок повідомив шоуранер Ерік Кріпке. Чоловік опублікував у твіттері кадр з аеропорту та зізнався, що прямує до Торонто на зйомки нових серій "Хлопаків". Це буде 3 сезон, на який вже чекають мільйони кіноманів, серед яких – Барак Обама.

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"Прямую в Торонто, щоб знімати 3 сезон "Хлопаків". Ви не бачите, але я усміхаюся. Це відбувається", – додав Ерік Кріпке.



Зйомки "Хлопаків 3" розпочались / Фото Twitter / @therealKripke

Окрім цього, першим знімком поділився і виконавець ролі Біллі Бутчера – актор Карл Урбан. Він зізнався в інстаграмі, що тільки зйомки у "Хлопаках" змусили його покинути рідну Нову Зеландію.

Є тільки одна річ, яка змусить мене покинути вільну від коронавірусу Нову Зеландію, і це зйомки 3 сезону "Хлопаків",

– зазначив він.



Головний актор серіалу "Хлопаки" / Фото Instagram / @karlurban

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Що відомо про серіал "Хлопаки"

Якщо глядачам набридли стрічки, в яких супергерої з надздібностями допомагають людям, тоді "Хлопаки" стануть ідеальним вибором для перегляду. У цьому проєкті вирішили показати, що б сталось, якби люди із суперсилами переслідували власні мотиви та працювали на корпорацію, не задумуючись про її роботу та наслідки.

За сюжетом, головний герой Г'юї втрачає кохану дівчину, коли один із "суперів" не контролює свої сили. Тоді до нього навідується месник Біллі, який зібрав власну команду, щоб протистояти і знищувати неконтрольованих супергероїв. Здавалось би, це самогубство, однак Хлопаки чудово справляються зі своєю місією.

У фінальних епізодах дружина Біллі гине у поєдинку з Грозою, відтак головний герой знову переживатиме її втрату. А от Г'юї зітнеться з найнебезпечнішим ворогом, навіть не підозрюючи про це. Тому на глядачів чекає захопливий екшн з новими перипетіями у житті головних героїв.

Головні ролі у серіали "Хлопаки" виконали:

Карл Урбан – "М'ясник", Біллі Бутчер

Джек Квейд – Г'юї Кемпбелл

Томер Капон – Французик

Карен Фукухара – Кіміко Міяшіро

Лаз Алонсо – Марвін Мілк

Ентоні Старр – супергерой Патріот

Ерін Моріарті – Зіронька

Домінік МакЕллігот – Мей

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