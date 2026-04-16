Мережу сколихнув 5 сезон серіалу "Хлопаки", де несподівано показали Путіна та згадали Україну

П'ятий сезон популярного американського серіалу "Хлопаки" наробив неабиякого галасу в мережі. Адже у третій серії глядачі помітили нову сюжетну лінію персонажа Дженсена Еклза.

Річ у тім, що Солдатик опиняється в центрі пропагандистської історії, пов'язаної з Росією. Ця сцена викликала бурхливу реакцію: у соцмережах можна побачити абсолютно різні думки українських глядачів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, як у серіалі "Хлопаки" показали Путіна та згадали Україну.

Як у 5 сезоні "Хлопаків" показали Путіна та згадали Україну?

У третій серії п'ятого сезону серіалу "Хлопаки" показали пропагандистський ролик у межах всесвіту шоу. У ньому Росію називають "другом", а Україну – "зрадниками", що викликало значний резонанс серед української аудиторії.

Персонаж Дженсен Еклз, відомий як Солдатик, є ключовою фігурою цієї сюжетної лінії. Його намагаються нібито "реабілітувати" в очах суспільства через контрольовані медіа та спеціальну інформаційну кампанію. У вигаданому пропагандистському ролику звучить фраза: "З 1984 року Солдатик був у Росії, працював із нашими друзями в Кремлі, щоб викрити підступних зрадників в Україні".

На цьому провокативні моменти не завершуються. Інший персонаж, відомий як Підводний, заявляє, що Росія нібито "не ворог, а сильна нація, для якої сім'я понад усе, і яка не терпить туалетів для трансгендерних людей".

"Не кидайтеся помідорами": як відреагували українці в мережі?

Частина українських глядачів була шокована такими репліками, тоді як інші одразу розцінили це як сатиру. Відомо, що Солдатик є одним із найсуперечливіших персонажів серіалу: він був жорстоким і неконтрольованим настільки, що навіть власна команда зрештою його зрадила.

У сюжеті його подають як "героя" часів Другої світової війни, хоча ця історія є вигаданою та створеною в межах пропагандистської кампанії у всесвіті серіалу.

Утім, частина української аудиторії сприйняла репліки буквально розкритикувала серіал. Інші користувачі соцмереж зазначають в Threads, що варто розглядати це як навмисну сатиру, яка висміює сучасні політичні та інформаційні процеси:

"Не кидайтеся помідорами. Це метаіронія. Ерік Кріпке явно в цьому сезоні висміює ЗМІ та пропаганду і якою б вона абсурдною не була, усе одно "схавають". Правда нам неприємно чути, що "сусіди" молодці, а самим "сусідам" – навпаки…"

"Ну, якщо ви не знаєте що там за супергерої, то вас це обурить. А ті хто знають, то то називається "подібне гі*но до подібного гі*на"

"Це не фейк , сьогодні дивився"

"Це ж "Хлопаки". Вони висміюють все, що можна висміювати. Особливо, що стосується сучасності: супергеройські фільми, ЗМІ, що люди вірять у лозунги, рекламу, політику, буквально майже все. Цим серіал і прекрасний, що прямо показує, яким насправді світ є лицемірним і жорстоким."

"Нам знайти зраду, як дурному з гори котитись, як казала моя бабця... Дивно, що додивившись аж до п'ятого сезону, люди так і не зрозуміли сенс цього серіалу."

