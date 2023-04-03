"Була напружена сцена": Хоакін Фенікс знепритомнів на зйомках "Усі страхи Бо"

Американський кіноактор Хоакін Фенікс втратив свідомість під час зйомок фільму "Усі страхи Бо". Стрічка з’явиться в українських кінотеатрах 27 квітня.

Після допрем’єрного показу фільму в США, режисер стрічки дав інтерв’ю журналістам. Під час розмови Астер зізнався, що виконавець головної ролі Хоакін Фенікс знепритомнів через "напружену сцену".

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Хоакін Фенікс знепритомнів на зйомках "Усі страхи Бо"

48-річний актор "Джокера" знімав сцену з 73-річною партнеркою фільму Патті Люпон, коли стався інцидент. Арі сказав: "Річ у тому, що він знепритомнів у чиємусь дублі, його не було видно на камеру, але він допомагав їм, тож був дуже виснажений".

Режисер підкреслив, що спочатку був дуже злий, бо вийшов гарний дубль з Патті. Але потім зрозумів, що це було "дуже поетично".

Що відомо про фільм

Це майбутній сюрреалістичний комедійний фільм жахів, який демонструє усі грані таланту славетного актора Хоакіна Фенікса – блискавичного лауреата премії Оскар та головного "Джокера" світового кіно. Арі Астер у новому проєкті виступив як сценарист, режисер та продюсер.

Усі сюжетні лінії автори тримають у секреті. Проте, голлівудська компанія, яка стоїть також за цьогорічними "оскарівськими" номінантами "Кит" та "Все завжди і водночас", процитувала режисера та від себе доповнила, що новий проєкт є "кошмарною комедією", а щодо сюжету зазначила таке: "Бо пройде свій шлях від початку до кінця. А можливо і навпаки – від кінця до початку, де на нього чекає джерело усього. Адже, як відомо, все, чого ви хочете, є з іншого боку страху. Як закінчиться ця дивна подорож? Чи подолає Бо свої страхи, чи наважиться глянути в очі своїм фобіям? Всі відповіді – у фільмі".

Окрім Хоакіна Фенікса, у зйомках взяли участь:

Натан Лейн,

Патті Лупон,

Емі Раян,

Кайлі Роджерс,

Паркер Поузі та інші.

"Усі страхи Бо": дивіться трейлер фільму