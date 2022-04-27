"Хочу дати їм стабільність": Камбербетч про українську сім’ю, яка залишиться у його будинку

Голлівудський актор Бенедикт Камбербетч продовжує активно підтримувати Україну. У Лондоні він повідомив, що чекає на приїзд української сім'ї до Великої Британії.

Камбербетч також сказав, що зусилля людей по всій Великій Британії, які спрямовані на допомогу біженцям, змушують його "дуже пишатися тим, що ми можемо бути найкращими, робити те, що в наших силах".

Читайте більше "Допомога потрібна зараз, а не завтра": Міккі Рурк закликав світ негайно озброїти Україну

Бенедикт Камбербетч чекає на приїзд української сім'ї до Великої Британії

Сьогодні у Лондоні, на просуванні фільму про Доктора Стренджа актор був одягнений у синій та жовтий кольори українського прапора. Він розповів, коли він очікував прибуття українських біженців.

Вони вибралися з України, я щодня стежу за їх просуванням,

– пояснив Камбербетч.

"На жаль, вони проходять курс лікування. Сказати щось ще про це було б вторгненням у їхнє приватне життя, а надто багато про те, коли вони прийдуть і як із цим справляються, торкнулося б мого. Я хочу дати їм деяку стабільність після заворушення, які вони пережили. І це в моєму домі", – поділився він.

Зірка також повідомила, що допомагає іншим людям, чиї близькі тікають з України, оплачуючи їхнє житло у Великій Британії.

Я намагався допомогти іншим українським сім'ям, масово розмістити їх, вони хочуть зробити це, але це дуже дорого. Отже, я намагаюся допомогти фінансово,

– сказав він.

Актор також каже, що, хоча практична допомога, яку пропонують люди у Великій Британії, чудова, ще багато чого треба зробити.

«Я працюю через чудову благодійну організацію під назвою "Біженці вдома", яка є чудовим виходом до урядової схеми, а також пропонує подальшу ширшу підтримку, необхідну для психологічної травми, від якої страждають ці люди", – сказав Камбербетч.

Цього ранку на червоній доріжці на Трафальгарській площі до Камбербетча приєдналися його колеги з фільму "Доктор Стрендж" Елізабет Олсен та Бенедикт Вонг, а також режисер фільму Сем Реймі.

Останній фільм франшизи Marvel виходить у кінотеатрах 5 травня. В Україні, на жаль, ми поки зможемо його побачити.



Бенедикт Вонг, ​Бенедикт Камбербетч, Елізабет Олсен та Сем Реймі / Фото Getty Images