Довгоочікуване українське фентезі, яке треба дивитись всією сім'єю у кіно

21 травня 2026 року відбудеться прем'єра нового українського сімейного фільму. Це пригодницька комедія "Хрещатик 48/2".

У стрічці поєднаються магія, фольклор і пульс Києва. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про фільм, його акторський склад, а також про те, як у дитячому центрі "Артек" вже встигли переглянути це дитяче фентезі.

Що варто знати про фільм "Хрещатик 48/2"?

Це добрий фільм з елементами магії для всієї родини, який поєднує міфологію з пульсом сучасного Києва. Стрічка розповідає про 11-річних Юрка та Мію, які випадково знаходять вхід до Потойбічного Києва, що існує з 482 року.

Там вони знайомляться з героями українського фольклору, проходять через дивовижні пригоди та стають на шлях боротьби зі стародавньою Богинею смерті. Якщо їм не вдасться перемогти – світ назавжди зануриться в темряву.

– йдеться в інстаграмі фільму.

– йдеться в інстаграмі фільму.

Нещодавно в дитячому центрі "Артек" 800 дітей разом з акторами Наталкою Денисенко, Славою Красовською, Катериною Олос та Іваном Новінським, першими подивилися українське дитяче фентезі "Хрещатик 48/2".

Хто грає ролі у фільмі?

У фільмі грають зірки кіно:

Ірина Кудашова,

Олександр Ярема,

Даніель Салем,

Володимир Ращук,

Наталка Денисенко та інші.

І вперше в українському кіно серед акторського складу ми можемо побачити справжніх трендсетерів і головне – батьків: співачку TAYANNA та Григорія Решетніка з дружиною Христиною.

Хто працює над стрічкою "Хрещатик 48/2"?

Генеральним та креативним продюсером фільму є Олексій Комаровський, відомий глядачам як режисер успішних романтичних комедій "Коли ти вийдеш заміж?", "Коли ти розлучишся?" та фільму "Область Героїв".

Режисером фільму став Дмитро Авдєєв.

Виробництво здійснює кінокомпанія KOMAROVSKYI FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Дистриб'юцію забезпечують UPHub та B&H Film Distribution.

