Хр*н йому в зад, а не Україна на колінах, – актор "Папіка" Стас Боклан передав меседж Путіну

Українські зірки підтримують Україну, захищають і люблять понад усе. Український актор Станіслав Боклан, відомий за своїми ролями у фільмі "Поводир" та серіалі "Папік", емоційно і справедливо висловився проти Путіна.

Відео з повідомленням для Путіна з’явилося на ютубі блогера Rostyslove Production, про це повідомляє 24 канал. Станіслав Боклан звернувся до росіян, з вини яких розпочалася війна, і попросив передати їхньому диктатору декілька важливих слів.

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"Привіт" Путіну від Станіслава Боклана

Звертаюся до тих, з мовчазної згоди яких, великий пу вбиває українців. Передайте йому, будь ласка, що хр*н йому в зад, а не Україна на колінах. Ось так йому і скажіть: "Великий український хр*н йому в зад",

– наголосив актор.

Станіслав Боклан передав Путін меседж: дивіться відео

Окрім цього меседжу, від початку війни актор опублікував 3 ролики у своєму інстаграмі, де розповів про родичів в Росії, які нічого не тямлять, та російсько-українську війну. В останньому відео Боклан згадав свого колегу Пашу Лі, якого безжально вбили російські окупанти.

Нагадаємо, зірка українських серіалів Наталія Денисенко жорстко відреагувала на оприлюднені розмови окупантів, які нещодавно перехопили СБУ. Вона була шокована їхньою звірячою поведінкою.