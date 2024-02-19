На крок ближче до Оскара: повний список переможців BAFTA-2024

19 лютого 2024, 09:56
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Джерело:

BAFTA

18 лютого в Лондоні оголосили переможців престижної британської кінопремії BAFTA. Тепер фільми, які з нетерпінням чекають березня, аби дізнатись, хто стане володарем Оскара-2024, стали на крок до нього ближче.

Відомо, що український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію у номінації "Найкращий документальний фільм". Дізнайтесь в матеріалі повний список переможців.

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Фільми, які здобули найбільше нагород цього року

На церемонії британської кінопремії BAFTA, що відбулася у Лондоні 18 лютого, фільми "Оппенгеймер" та "Бідолашні створіння" здобули найбільше нагород. Зокрема, "Оппенгеймер" отримав 7 нагород з 13 номінацій, включаючи кращий фільм, режисуру, головну чоловічу роль та чоловічу роль другого плану.

Фільму "Бідолашні створіння" вдалося здобути 5 нагород з 11 номінацій, включаючи визнання за кращу жіночу роль, а також за костюми, грим та зачіски.

На жаль, касовий хіт "Барбі" минулого року не отримав жодної нагороди, хоча був представлений у п'яти категоріях. Так само залишившись без визнання за свої досягнення залишилися фільми "Вбивці квіткової повні" Мартіна Скорсезе та "Маестро" Бредлі Купера.

Водночас стрічка "Зона інтересу", яка є спільним проєктом Великої Британії та Польщі та розповідає про німецького наглядача в концтаборі Аушвіц, здобула три перемоги у восьми номінаціях. Фільм вийде в український прокат з 22 лютого.

"Зона інтересу": дивіться онлайн трейлер фільму

Повний список переможців BAFTA-2024

  • Найкращий фільм – "Оппенгеймер"
  • Найкращий британський фільм – "Зона інтересу"
  • Найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі"
  • Найкраща акторка – Емма Стоун "Бідолашні створіння"
  • Найкращий актор – Кілліан Мерфі "Оппенгеймер"
  • Найкращий режисер – Крістофер Нолан "Оппенгеймер"
  • Найкраща акторка другого плану – Да'Він Джой Рендольф "Залишенці"
  • Найкращий актор другого плану – Роберт Дауні-молодший, "Оппенгеймер"
  • Найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера – Earth Mama
  • Найкращий оригінальний сценарій – "Анатомія падіння"
  • Найкращий адаптований сценарій – "Американське чтиво"
  • Найкращий фільм іноземною мовою – "Зона інтересу"
  • Найкращий анімаційний фільм – "Хлопчик і чапля" (Хаяо Міядзакі)
  • Найкраща музика до фільму – "Оппенгеймер"
  • Найкращий кастинг – "Залишенці"
  • Найкраща операторська робота – "Оппенгеймер"
  • Найкращий монтаж – "Оппенгеймер"
  • Найкраща робота художника постановника – "Бідолашні створіння"
  • Найкращий дизайн костюмів – "Бідолашні створіння"
  • Найкращий грим та зачіски – "Бідолашні створіння"
  • Найкращий звук – "Зона інтересу"
  • Найкращі візуальні ефекти – "Бідолашні створіння"
  • Найкраща британська коротка анімація – "День краба"
  • Найкращий британський короткий фільм – "Медуза та лобстер"
  • Найкраща нова зірка – Міа Маккенна-Брюс (з драми "Як займатися сексом")
Автор: Ольга Паньків