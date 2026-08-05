У Голлівуді готують нового Джеймса Бонда: коли назвуть ім'я актора

Поки фанати вкотре сперечаються, хто стане новим агентом 007, продюсери, схоже, не поспішаютьвідкривати секрети для нових теорій. Але чекати, ймовірно, залишилося недовго

Як повідомляє Deadline, продюсерка Емі Паскаль заявила, що ім'я нового Джеймса Бонда можуть оголосити вже до кінця 2026 року. За її словами, саме цей термін зараз виглядає найбільш реалістичним.



Фільм "007: Не час помирати" / Фото IMDB



Втім, поспішати команда не збирається. Паскаль наголосила, що пошук нового Бонда відбувається дуже виважено, адже після Даніеля Крейга планка виявилася надто високою.

Даніель Крейг – дуже складний приклад для наслідування. Наступний Бонд має бути зовсім іншим – захопливим, свіжим і несподіваним, – пояснила продюсерка.

Хто саме отримає ліцензію на вбивство, вона, звісно, не сказала. Тож поки інтернет продовжує призначати на роль усіх чоловіків із британським акцентом, творці франшизи, схоже, вирішили не поспішати. І якщо вже змінювати Джеймса Бонда, то так, щоб про це говорили ще не одне десятиліття.

До речі, останнім часом великі голлівудські франшизи одна за одною готують гучні кадрові зміни. Нещодавно стало відомо, що Дейв Батіста може замінити Раяна Герста в серіалі God of War після травми актора.