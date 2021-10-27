Сьогодні претендентів на роль є справді дуже багато, серед них: Генрі Кавілл, Ідріс Ельба, Том Гарді, Реге-Жан Пейдж та інші. Адже роль Джеймса Бонда, напевне, є найбажанішою у всьому Голлівуді й особливо для акторів з Великої Британії.

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Складне питання. У нас багато хороших кандидатів. Мій вибір Джонатан Мейджерс, але не знаю, чи можна так, він же ж американець. Але я ставлю на Ідріса Ельбу, – поділилася Адель.

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Продюсерка фільму Барбара Брокколі сказала, що ми почекаємо до 2022 року, щоб з’ясувати це: "Час нам для того, аби зосередитися на найбільш ймовірних кандидатів, які візьмуть на себе культову роль". До слова, в інтерв’ю Radio Times Денієл Крейґ сказав, що жінки не мають грати роль Джеймса Бонда. Актор пояснив свою думку тим, що "просто повинні бути кращі ролі для жінок і темношкірих акторів".

Претенденти на роль Джеймса Бонда від Адель

Ідріс Ельба

Ідріс Ельба до біса крутий, чи не так? Тільки цього разу він має бути Бондом. А потім перегляньте його роботи: від "Мовчазного свідка", "Ґанґстера" до "Месники: Війна нескінченності", "Загін самогубців 2" і не тільки. Ельба продемонстрував свій значний талант у високобюджетних блокбастерах, кримінальних драмах та багато іншого. Саме "Лютер", британський серіал, у якому Ельба грає лондонського детектива, пропонує найбільш переконливий аргумент на користь того, щоб стати першим чорношкірим актором, що зіграв Бонда. Ельба на початку 2021 року сказав на Capital XTRA, що задоволений своєю долею: "Чутки про Бонда завжди переслідували мене".



Ідріс Ельба у стрічці "Лютер" / Фото з Кіноріуму

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Джонатан Мейджерс

Звісно, цей актор може стати Бондом. У нього крутий творчий доробок. Чого варті лише ролі у популярних стрічках, зокрема: у 2020 році актор отримав визнання завдяки ролі Аттікуса Фрімена у телесеріалі НВО "Країна Лавкрафта". Також він з’являється у серіалі "Локі", а ще зіграє у фільмі "Людина-мураха та Оса: Квантоманія", що вийде у 2023 році.



Джонатан Мейджерс у серіалі "Локі" / Фото з Кіноріуму