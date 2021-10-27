Сегодня претендентов на роль действительно очень много, среди них: Генри Кавилл, Идрис Эльба, Том Харди, Реге-Жан Пейдж и другие. Ведь роль Джеймса Бонда, наверное, является самой желанной во всем Голливуде и особенно для актеров из Великобритании.

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Сложный вопрос. У нас много хороших кандидатов. Мой выбор Джонатан Мэйджерс, но не знаю, можно ли так, он же ведь американец. Но я ставлю на Идриса Эльбу, – поделилась Адель.

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Продюсер фильма Барбара Брокколи сказала, что мы подождем до 2022 года, чтобы выяснить это: "Уже пора нам для того, чтобы сосредоточиться на наиболее вероятных кандидатах, которые возьмут на себя культовую роль". К слову, в интервью Radio Times Дэниел Крейг сказал, что женщины не должны играть роль Джеймса Бонда. Актер объяснил свое мнение тем, что "просто должны быть лучшие роли для женщин и темнокожих актеров".

Претенденты на роль Джеймса Бонда от Адель

Идрис Эльба

Идрис Эльба чертовски крут, не так ли? Только на этот раз он должен быть Бондом. А затем просмотрите его работы: от "Молчаливого свидетеля", "Гангстера" до "Мстители: Война бесконечности", "Отряд самоубийц 2" и не только. Эльба продемонстрировал свой значительный талант в высокобюджетных блокбастерах, криминальных драмах и многом другом. Именно "Лютер", британский сериал, в котором Эльба играет лондонского детектива, предлагает наиболее убедительный аргумент в пользу того, чтобы стать первым чернокожим актером, сыгравшим Бонда. Эльба в начале 2021 года сказал на Capital XTRA, что доволен своей судьбой: "Слухи о Бонде всегда преследовали меня".



Идрис Эльба в сериале "Лютер" / Фото из Кинориума

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Джонатан Мейджерс

Конечно, этот актер может стать Бондом. У него крутой творческий задел. Чего стоят только роли в популярных лентах, в частности: в 2020 году актер получил признание благодаря роли Аттикуса Фримена в телесериале НВО "Страна Лавкрафта". Также он появляется в сериале "Локи", а еще сыграет в фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания", который выйдет в 2023 году.



Джонатан Мейджерс в сериале "Локи" / Фото из Кинориума