Грає у світовому кіно і пам'ятає про Україну: що відомо про зірку "Зоряних війн" Іванну Сахно

Іванна Сахно, голлівудська акторка, родом з України. Вона відома своїми ролями у ситкомі "Леся+Рома", українському фільмі "Іван Сила", голлівудському блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання" та інших проєктах.

Попри світовий успіх у кінематографі та всесвітнє визнання, акторка залишається однією з тих знаменитостей, які пам'ятають про Україну та гучно про неї говорять. Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, хто така Іванна Сахно та у яких фільмах та серіалах її можна побачити.

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Що відомо про Іванну Сахно

Іванна Сахно є молодим обличчям України у Голлівуді. У віці 13 років вона переїхала з Києва до Ванкувера для навчання. Під час одного з акторських майстер-класів майбутня зірка познайомилася з кастинг-директорами, які раніше відкрили таких зірок, як Леонардо Ді Капріо, Джулія Робертс та Емма Вотсон. І того часу розпочався її шлях у світовому кіно.

У Іванни було чимало спроб проявити себе у різних стрічках: малобюджетних, дорогих, кліпах світових зірок та багато іншого. Але справжня популярність прийшла до неї після роботи у "Зоряних війнах". У 2021 році стало відомо, що Іванна Сахно отримала роль у спін-оффі "Мандалорця" під назвою "Асока".

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Акторка співпрацює з багатьма відомими світовими брендами та артистами. Окрім того, в Іванни був укладений договір зі стримінговою платформою Netflix. Щоправда, нещодавно Сахно повідомила, що розірвала контракт через роль "росіянки", яку їй пропонували. Цим акторка вкотре підтвердила свою активну та свідому проукраїнську позицію.

Іванна Сахно підтримує Україну: що відомо

Іванна Сахно виступає з активною підтримкою України з часів початку Революції Гідності у 2014 році. У 2015 році на червоній доріжці Каннського кінофестивалю вона з'явилася з табличкою з надписами #FreeSavchenko, #FreeSentcov на знак підтримки українських політв'язнів.

Починаючи з початку повномасштабного вторгнення Росії, Іванна активно бере участь у мітингах на підтримку України та співпрацює з українськими благодійними організаціями. Окрім того, вона вже декілька разів приїжджала в Україну. За її словами, світ повинен об'єднатися та ще більше підтримати українців у нашій національній боротьбі.

Фільмографія Іванни Сахно

"Іван Сила"

"Дерево тіл"

"Тихоокеанський рубіж: Повстання"

"Шпигун, який мене кинув"

"Пік страху"

"Леся+Рома"

"Меломанка"

"Асока"

Українці щиро вдячні Іванні за підтримку та клич про допомогу українській армії. Обирайте стрічку з акторкою та насолоджуйтесь переглядом фільму чи серіалу з молодим обличчям України, яке підкорює Голлівуд.