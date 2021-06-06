Відомо ім'я акторки, яка зіграє Жінку-Павука у "Навколо всесвіту 2"

До акторського складу анімаційного фільму "Людина-павук: Навколо всесвіту 2" приєдналася акторка Ісса Рей. Вона буде грати Джесіку Дрю та її супергеройське альтер-его, Жінку-Павука.

Ісса Рей стала першим поповненням акторського складу фільму. Раніше у фільмі "Навколо всесвіту 2" було всього два підтверджених актори: Шамейк Мур і Гейлі Стайнфельд, які зіграють Майлза Моралеса і Гвен Стейсі.

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Ісса Рей зіграє Жінку-Павука у фільмі "Навколо всесвіту 2" / Фото Hollywood Reporter

Що відомо про фільм "Людина-павук: Навколо всесвіту 2"

Постановкою сіквела "Людина-павук: Навколо всесвіту" займаються:

Джастін К. Томпсон;

Кемп Пауерс;

та Хоакім Дос Сантос.

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Інформації про сюжет анімаційного фільму поки немає. Однак відомо, що історія розвиватиметься навколо Майлса Моралеса, який виявляє, що здобуває ті ж властивості, що й Людина-павук. Спершу це його приголомшує, та невдовзі він достойно проявляє себе. Він стає повноцінною Людиною-павуком і на нього чекають нові випробування.

Прем'єра фільму "Людина-павук: Навколо всесвіту 2" запланована на