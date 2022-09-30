Хворий на афазію Брюс Вілліс продав права на свій образ російській компанії Deepfake

Важкохворий американський актор Брюс Вілліс знайшов спосіб повернутися до кінокар’єри. Він продав права на свій образ компанії Deepfake, до того ж – російській.

Як відомо, це вже не перша співпраця актора з російською компанією. Минулого року за допомогою технології генерації облич на основі нейромережі, він з’явився у серії рекламних роликів оператора "МегаФон".

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Брюс Вілліс продав права на свій образ російській компанії Deepfake

Легенда бойовиків Брюс Вілліс став першим голлівудським актором, який продав свої права на можливість створення "цифрового близнюка" російській компанії Deepcake.

Актор називає цю технологію "прекрасною можливістю повернутися в минуле".

Технологія Deepfake дозволяє використовувати зображення людини, яка буде накладена на іншу особу. Завдяки використанню машинного навчання та штучного інтелекту можна створити візуального та звукового "близнюка" когось у відео. Ця технологія вже використовувалася у всесвіті "Зоряних війн" у фільмах "Ізгой-один: Зоряні війни: Історії" та у другому сезоні "Мандалорця".

, у березні родина 67-річного актора розповіла про хворобу афазію, на яку страждає Брюс Вілліс. У зв’язку з цим він залишив кар’єру кіноактора.

До речі, минулого за допомогою технології діпфейка Вілліс зміг знятися в епізодичній ролі в серії російських рекламних роликів.

Мені сподобалася точність, з якою вийшов мій персонаж. Це мініфільм у звичному для мене жанрі комедійного бойовика. Для мене це чудова нагода повернутися в минуле,

– сказав Вілліс про свій досвід роботи з компанією Росії.

"З появою сучасних технологій, навіть перебуваючи на іншому континенті, я зміг спілкуватися, працювати та брати участь у зйомках. Це дуже новий і цікавий досвід, і я дякую всій нашій команді", – доповнив він.

Брюс Вілліс про досвід роботи з російською компанією: дивіться відео



З 1980-х Вілліс був одним з архетипічних голлівудських титанів бойовиків. Саме його роль детектива Джона Макклейна у святковому трилері "Міцний горішок" прославила Вілліса як вічно похмурого героя бойовиків. Завдяки касовому успіху та миттєвому статусу класика Макклейн став зіркою франшизи, а Вілліс прославився як типовий цинічний та дотепний добрий хлопець у таких фільмах, як "Армагеддон", "П'ятий елемент" та "Місто гріхів". Іноді він брав на себе ролі, які висміювали його грубий образ, повторюючись як зухвалий серцеїд у ситкомі "Друзі", а також як Малкольм Кроу в культовому хорорі М. Найта Шьямалана "Шосте почуття".