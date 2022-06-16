Ідіоти, які вимруть як динозаври, – Еванс про людей, які критикують ЛГБТ-сцени у мультику Pixar

Нещодавно у країнах Близького Сходу заборонили показ мультфільму студії Pixar "Базз Лайтер". Все через ЛГБТ-сцену. Кріс Еванс висловився з цього приводу і закликав не звертати на них уваги й рухатися далі.

Коли 13 червня мультфільм заборонили до показу у низці країн Близького Сходу, користувачі в інтернеті також почали критикувати проєкт за сцену поцілунку між двома дівчатами. За їхніми словами, ЛГБТ-фрагментам не місце у мультфільмі 0+.

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Кріс Еванс заступився за репрезентацію секс-меншин у мультфільмі "Базз Лайтер"

Кріс Еванс, який озвучив головного героя Базза, назвав людей, які критикують погляди геїв чи лесбіянок, ідіотами, які вимруть як динозаври. Крім цього доповнив, що завжди будуть ті, які бояться і намагаються втриматися за старе.

А також зазначив, що на таких людей не варто звертати уваги, а натомість зробити акцент на самовдосконаленні та розвитку.

Вся правда в тому, що ці люди – ідіоти. Щоразу, коли ми прокидаємося, відбувається соціальний прогрес, американська історія, людська історія – це історія постійного соціального пробудження та зростання, і це те, що робить нас добрими,

– сказав він.

"Завжди будуть люди, які бояться, не розуміють і намагаються утриматись за те, що було раніше. Але такі люди вимруть, як динозаври. Я думаю, наша мета в тому, щоб не звертати на них уваги, йти вперед і наслідувати той прогрес, який робить нас людьми", – доповнив Кріс Еванс.

Кріс Еванс в інтерв’ю Variety: дивіться відео

"Базз Лайтер": сюжет і трейлер

"Базз Лайтер" є фантастичним пригодницьким мультфільмом, спінофом до анімаційної франшизи "Історія іграшок".

У центрі сюжету – історія одного з головних персонажів – Базза Олдріна. Своє ім’я він отримав від астронавта, який другим ступив на поверхню Місяця.

Ідея зняти мультфільм про окремого героя з’явилася ще у 2003 році, анонсовано мультфільм у 2022 році. Головну роль озвучив Кріс Еванс, якого ми згадували вище.

"Базз Лайтер" у кінотеатрах з 16 червня 2022 року. Над мультфільмом працювали Pixar Animation Studios та Walt Disney Pictures.

"Базз Лайтер" 2022: дивіться трейлер

Нагадаємо, раніше країни Близького Сходу скасували показ фільму Marvel "Вічні". Це також було пов'язано із демонстрацією поцілунку гомосексуальної пари у стрічці. А також забороняли показ "Доктора Стренджа: У мультивсесвіті божевілля" та "Вестсайдської історії" Стівена Спілберга.