$40 мільйонів за мовчання: колишня Ілона Маска влаштувала скандал на Венеційському кінофестивалі

На Венеційському кінофестивалі цього року говорять не лише про кіно. Справжній скандал розгорівся навколо прем’єри документального фільму "Маск"режисера Алекса Гібні, коли колишня Ілона Маска Ешлі Сент-Клер заявила, що їй пропонували $40 мільйонів за мовчання.

Як повідомляє People, 28-річна Сент-Клер виступила перед журналістами у Венеції та розповіла, що відмовилася від пропозиції підписати угоду про нерозголошення. За її словами, вона не захотіла ставити матеріальний комфорт вище за можливість говорити правду.

Іронія ситуації в тому, що все це відбулося саме на прем’єрі фільму про "Маска", якого в самій документалці немає. Режисер намагався поспілкуватися з мільярдером, але той відмовився брати участь у проєкті. Натомість Гібні використав його попередні висловлювання та інші матеріали, щоб створити портрет Маска.

Сам Маск прем’єру без уваги не залишив. Напередодні він назвав Гібні упередженим і заявив, що той готує проти нього "хіт-п’єсу". Режисер у відповідь пояснив, що спочатку навіть симпатизував Маску, але під час роботи над фільмом просто"слідував за фактами".

Але це не єдині скандлаи, що вже трапились на Венеційському кінофестивалі. Ще до його початку почались неприємні ситуації.







