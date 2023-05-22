У Каннах українську блогерку агресивно "випхали" через антивоєнний перформанс: відео

Українська блогерка Ілона Чернобай вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю 2023 у жовто-синій сукні, яку потім публічно облила штучною кров’ю. Таким чином, жінка нагадала світові про жорстоку війну, яку веде Росія проти України.

Перформанс стався перед показом фільму російського виробництва "Кислота" французького режисера Жюста Філіппо. На червоній доріжці зірка з’явилася разом з іншими відомими знаменитостями.

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Ілона Чернобай облила свою жовто-синю сукню штучною кров’ю

На 76-му Каннському кінофестивалі Ілона Чернобай вдала, що поправляє сукню, проте раптово витягнула капсулу зі штучною кров’ю, підняла і роздушила її над головою. Охоронці швидко прибігли до дівчини та забрали її, втім, Ілона лише посміхнулася на камеру, адже досягла своєї мети – привернула увагу глядачів до війни в Україні.

Мені вдалося виконати свою місію! Я використала свій шанс і цим вчинком нагадала, що відбувається в Україні!,

– написала Ілона Чернобай у своєму інстаграмі.

Блогерка також зазначила, що "по Каннській доріжці прямо зараз ходять блогери та продюсери окупантів, які представляють свої фільми на фестивалі!". "Мене це все стосується особисто! Я з Україною в серці. Я зробила те, що повинна була! Мені тепер заборонений вхід на фестиваль і багато інших заходів, але воно того вартує! Пишаюсь собою, що я змогла! Хоч було і дуже-дуже страшно", – доповнила вона.

Ілона Чернобай облила себе штучною кров’ю у Каннах: дивіться відео

Реакція мережі

"Боже, охорона так пхала тебе, ніби ти терорист. Якось легше могли б";

"Як же вони всі хочуть забути й не бачити того, що відбувається в Україні. Боже, здорові бугаї кинулися на ту дівчину. Як боляче від цього всього, що нас вбивають, а всім в цілому пофіг";

"Нехай весь світ бачить!";

"Ой, а що таке? Свято псувати не можна? Ілона величезний респект тобі!";

"Подивіться на оточення, ніхто й уваги не звертає, що відбувається";

"Пишаємось, аж сльози на очах, слава Україні".

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Україна та Каннський кінофестиваль