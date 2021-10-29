Леді Гага організовує вбивство у новому трейлері фільму Рідлі Скотта "Дім Ґуччі"

У мережі з’явився новий другий трейлер майбутнього фільму Рідлі Скотта "Дім Ґуччі", у якому знялися Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайєк, Аль Пачіно та інші. Прем'єра фільму в Україні відбудеться вже 25 листопада 2021 року.

Другий трейлер вийшов не менш ефектним, аніж перший. Родина, амбіції, вбивство – головні меседжі у найочікуванішій прем’єрі листопада!

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Що показали у трейлері

У ролику показали момент знайомства Патриції Реджані з усією сім’єю Ґуччі, весілля та боротьбу за те, щоб теж називатися Ґуччі, а також момент пострілу, від якого загинув її чоловік Мауріціо. У трейлері Патриція розуміє, що зустріла особливу родину з певними традиціями, що часом шокують. У ролику ефектно звучить саундтрек Sweet Dreams.

"Дім Ґуччі" 2021: дивіться другий трейлер онлайн

Актори та ролі драми "Дім Ґуччі" Рідлі Скотта

Головну роль Леді Ґуччі зіграє Леді Ґаґа. Однак, були чутки, що її може зіграти Анджеліна Джолі;

Адам Драйвер зіграє Мауріціо;

Джаред Лето перевтілиться в Паоло;

Аль Пачіно стане Альдом;

Джеремі Айронс зіграє роль Родольфо Гуччі;

Сальма Хайєк з'явиться в ролі Піни Авріемми, подруги і ясновидиці Патриції.