Леді Гага організовує вбивство у новому трейлері фільму Рідлі Скотта "Дім Ґуччі"

29 жовтня 2021 , 15:43
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Джерело:

ютуб Movieclips Trailers

У мережі з’явився новий другий трейлер майбутнього фільму Рідлі Скотта "Дім Ґуччі", у якому знялися Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайєк, Аль Пачіно та інші. Прем'єра фільму в Україні відбудеться вже 25 листопада 2021 року.

Другий трейлер вийшов не менш ефектним, аніж перший. Родина, амбіції, вбивство – головні меседжі у найочікуванішій прем’єрі листопада! 

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Що показали у трейлері 

У ролику показали момент знайомства Патриції Реджані з усією сім’єю Ґуччі, весілля та боротьбу за те, щоб теж називатися Ґуччі, а також момент пострілу, від якого загинув її чоловік Мауріціо. У трейлері Патриція розуміє, що зустріла особливу родину з певними традиціями, що часом шокують.  У ролику ефектно звучить саундтрек Sweet Dreams.

"Дім Ґуччі" 2021: дивіться другий трейлер онлайн 

 

Актори та ролі драми "Дім Ґуччі" Рідлі Скотта

  • Головну роль Леді Ґуччі зіграє Леді Ґаґа. Однак, були чутки, що її може зіграти Анджеліна Джолі;
  • Адам Драйвер зіграє Мауріціо;
  • Джаред Лето перевтілиться в Паоло;
  • Аль Пачіно стане Альдом;
  • Джеремі Айронс зіграє роль Родольфо Гуччі;
  • Сальма Хайєк з'явиться в ролі Піни Авріемми, подруги і ясновидиці Патриції.

Що відомо про фільм

Заснований на книзі Сари Гей Форден "Дім Ґуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". Сюжет книги розповідає історію про плани Реджіані вбити її колишнього чоловіка Мауріціо. За це зухвале вбивство вона була засуджена у 1998 році.
Автор: Наталія Гулій