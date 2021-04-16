У Голлівуді готуються до зйомок нового Індіани Джонса: які актори отримали головні ролі

Вже влітку 2021 року у Голлівуді розпочнуться зйомки нового фільму про Індіану Джонса. Що відомо про цей проєкт та які актори вже отримали головні ролі – дізнавайтесь у матеріалі.

За офіційними даними, режисерське крісло посяде не Стівен Спілберг, який є творцем знаменитої франшизи. Однак зйомки нового "Індіани Джонса" він не пропустить та виступить у проєкті одним з виконавчих продюсерів.

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Екранізує нову історію Джеймс Мангольд, добре відомий за фільмами "Росомаха" та "Аутсайдери". Зйомки режисер запланував на літо 2021 року, а результати його роботи глядачі мали б побачити з 29 липня 2022 року. Через пандемію коронавірусу дату прем'єри можуть змінити.

Сюжет 5 стрічки про Індіану Джонса тримають у строгій секретності. Однак автори проєкту підтвердили, що кастинги на головні ролі завершились, а кіномани побачать у цій стрічці:

Гаррісона Форда – виконавеь ролі Індіани Джонса у попередніх фільмах

Мадса Міккельсена

Фібі Воллер-Брідж



"Індіана Джонс 5": актори / Фото Screen Realm