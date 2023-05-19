10 і більше іноземних фільмів, які офіційно вийшли в Росії, попри санкції Голлівуду

Найбільші голлівудські студії, такі як Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal, хоч і вийшли з Росії, проте за минулий рік було випущено більш як 140 американських фільмів. Одними з найбільш гучних стрічок є бойовик "Джон Уік 4" та тріумфатор Оскара "Все завжди і водночас".

А також росіяни побачили в кінотеатрах комедійний бойовик "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати" від Гая Річі та французький фільм "Три мушкетери" від Pathé. На літо запланований вихід ще одного фільму Гая Річі під назвою "Перекладач" з участю Джейка Джилленхола від студії STX Films, передає 24 Канал.

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10 іноземних фільмів, які офіційно вийшли в Росії, попри санкції

За словами Марина Григоренко, студії пояснюють потрапляння своїх фільмів у російський прокат тим, що контракти на багато іноземних фільмів були підписані до російського вторгнення в Україну. "Інші потрапляють в кінотеатри країни звивистими шляхами, часто через дочірні компанії російських дистриб'юторських компаній, що базуються в інших юрисдикціях, або через сторонніх дистриб'юторів. Наприклад, російським релізом "Джона Уіка 4" займалася компанія Unicorn Media, зареєстрована на Мальті. При цьому один досвідчений європейський торговий представник на правах анонімності повідомив виданню, що кіностудії свідомо продають в Росію фільми через іноземні фірми-прокладки, не бажаючи втрачати доходи – адже до війни російський кіноринок був шостим у світі за касовими зборами", – доповнила вона.

Отож, що вийшло в Росії з початку повномасштабної війни в Україні. Список на основі дописів з фейсбук-сторінки "Кіно, яке не подивляться орки":

американський трилер "Зникла" з Джерардом Батлером;

з Джерардом Батлером; польський фільм "Ескортниця" ;

; французький римейк канадської комедії "Невиправний брехун" ( Menteur );

); продовження серії популярних екранізацій любовних романів-бестселерів "Після. Довго і щасливо" ;

; фентезі "Русалка і донька короля" з Пірсом Броснаном;

з Пірсом Броснаном; британський фільм "Гірська лихоманка" ;

; найдорожчий фільм чеського кінематографа "Ян Жижка" ;

; австралійсько-американське кінофентезі "Три тисячі років бажань" , що навіть стало найкасовішим закордонним релізом у Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну;

, що навіть стало найкасовішим закордонним релізом у Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну; австралійсько-американське кінофентезі "Три тисячі років бажань" ;

; незалежний американський трилер "Покерфейс" , в якому зіграв оскароносний Рассел Кроу;

, в якому зіграв оскароносний Рассел Кроу; французька "Нова іграшка" – сучасний рімейк "Іграшки" 1976 року;

– сучасний рімейк "Іграшки" 1976 року; продюсерська робота уславленого Гая Річі "Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги" ;

; італійське кіно "Ламборгіні: Людина-легенда" ;

; нова частина популярної серії про супергероїв французьких коміксів "Астерікс і Обелікс: Піднебесна" ;

; комедійна мелодрама "До чого тут кохання?" від творців "Щоденників Бріджит Джонс" та "Реального кохання" з Лілі Джеймс та двічі володаркою Оскара Еммою Томпсон;

від творців "Щоденників Бріджит Джонс" та "Реального кохання" з Лілі Джеймс та двічі володаркою Оскара Еммою Томпсон; бойовик "Рейс" за участю зірки Джерарда Батлера;

за участю зірки Джерарда Батлера; декілька фільмів прокату Іспанії: драма "Хижаки" , сімейна комедія "На всіх парах!" , фільм жахів "13 вигнань диявола" ;

, сімейна комедія , фільм жахів ; кінохіти Німеччини: "Любовні штучки" , сімейне фентезі "Мій улюблений привид" ;

, сімейне фентезі ; "Джон Уік 4" з Кіану Рівзом;

з Кіану Рівзом; тріумфатор Оскара-2023 "Все завжди і водночас" ;

; нова комедія за участю Гіра та ще купи зірок Даян Кітон, Сьюзен Серендон, Емми Робертс "Можливо, так" ;

; Фільм "Марлоу" з відомими акторами Ліамом Нісоном, Джессікою Ленг, Даяною Крюгер, Аланом Каммінгом, Колмом Міні;

з відомими акторами Ліамом Нісоном, Джессікою Ленг, Даяною Крюгер, Аланом Каммінгом, Колмом Міні; екранізація "Три мушкетери" ;

; комедійне фентезі "Магічні двері" з лауреатом Оскара Крістофом Вальцем та Семом Нілом;

з лауреатом Оскара Крістофом Вальцем та Семом Нілом; британо-французька мелодрама "Син" із Г'ю Джекманом та іншими зірками Голлівуду;

із Г'ю Джекманом та іншими зірками Голлівуду; байопік з Італії "Тінь Караваджо" про легендарного живописця 17 століття;

про легендарного живописця 17 століття; кінохіт китайського прокату, пригодницька комедія з Джекі Чаном "Обережно, кінь" ;

; датсько-шведське кіно "Вбивця "Священний павук", що того року у Каннах отримав нагороду за найкращу актрису.

. Кожний світовий фільм, що виходить у Росії, – це нові гроші на війну проти України. Зокрема британо-французька мелодрама "Син" зібрала в кінотеатрах Росії більше ніж 10 мільйонів рублів, а фільм "Марлоу" з Ліамом Нісоном зібрав понад 35 мільйонів рублів за 30 днів.

На Каннському кінофестивалі 2023 українські режисери, продюсери та сценаристи закликали студії Голлівуду припинити продавати свої фільми в Росію. Національна спілка кінематографістів України оприлюднила відкритого листа, в якому йдеться про те, що випуск фільмів в путінській Росії дорівнює "підтримці тероризму" на тлі агресивної війни в Україні. Кінематографісти перерахували провідних міжнародних незалежних дистриб'юторів, зокрема Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 та Pathé, фільми яких виходили у прокат у Росії після 24 лютого 2022 року.

"Продовження ведення бізнесу в Росії означає підтримку російської терористичної держави податками. Ці податки потім перетворюються на зброю, якою знищують мирні українські міста, вбивають і калічать наших друзів і колег", – зазначили в заяві.