Скандал із "Раша гудбай", сім'я та війна: інтерв'ю з зіркою "Жіночого лікаря" Андрієм Ісаєнком

Андрій Ісаєнко – актор, якого вся країна полюбила після ролі в легендарному фільмі "Кіборги". Згодом Ісаєнко знову привернув до себе увагу, коли з'явився в головній ролі у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Вихід нових серій буквально прикував тисячі очей до екранів.

У межах проєкту "Інтерв'ю24" актор ексклюзивно поділився кількома відвертими зізнаннями. Він розповів, що третій сезон "Жіночого лікаря" може так і не побачити світ, а також відкрив подробиці свого особистого життя. Крім того, Ісаєнко чесно пояснив, чому зараз не перебуває на фронті та став на захист скандальної стрічки "Раша гудбай".

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Про ролі, за які сьогодні соромно

Ви знялись в головній ролі у прем'єрному ситкомі на ICTV2 "Майор Сковорода". Ваш герой – реально такий цинічний, нестерпний, саркастичний?

Так, він дійсно буває і нестерпним, і різким, і саркастичним – саме так він позиціонує себе у соціумі через власні опіки, травми. Але Сковорода – справжній майстер своєї справи, чесний слідчий – і це приваблює. Він вчить інших, показує, яким мають бути висококласні чесні поліцейські. І в нього дійсно є чого повчитися – це головне.



Андрій Ісаєнко у серіалі "Майор Сковорода" / Фото пресслужби

Над якими проєктами зараз працюєте в театрі та кіно?

Для мене був дуже знаковий проєкт "Отелло", який ми випустили восени минулого року. Класичну історію перенесли у сучасні часи, нашу війну, головний герой Отелло переживає ПТСР, це задум нашої режисерки Оксани Дмітрієвої. І стає зрозумілим, чому він не довіряє коханій, чому Яго вдається їм маніпулювати… З останніх моїх театральних проєктів для мене "Отелло" – найсерйозніший, в мене тут головна роль.

Знімаюсь у новому серіалі "Служба 112" у ролі ДСНС-ника, який приїхав зі Сходу країни. Він чесний, відданий роботі, небагатослівний. А ще цілеспрямований: якщо він задається якоюсь ціллю, то шукає шляхи її досягнення. Він тут знайде не тільки свою справу, але й любов – проте йому доведеться завойовувати серце коханої. Буде непросто і цікаво.

Чи були у вас ролі або проєкти, за які сьогодні трохи соромно? Чому?

Це всі проєкти, які знімали разом з Росією… Не хочу навіть зараз ані пригадувати, ані говорити про них. А за все, що знімалося в Україні, мені не соромно і я раджу дивитися.



Андрій Ісаєнко / Фото з інстаграму актора

Чому 3 сезону "Жіночого лікаря" може не бути

Яку роль наразі вважаєте найвизначнішою у своїй кар'єрі?

Для мене дві такі ролі: у фільмі "Кіборги" і в серіалі "Козаки. Абсолютно брехлива історія". Якщо брати глядача, то ще "Жіночий лікар", на жаль: мене часто впізнають саме через цей серіал, я навіть не очікував такого.

Не знаю, що саме так подобається глядачам, адже в ньому немає ні історичної масштабності як у "Козаках", ні патріотичності як у "Кіборгах", проте підписників через цей проєкт у мене додалося.

Ви продовжуєте зніматися в новому сезоні "Жіночого лікаря"?

Ні, він зараз не знімається через складнощі. Ми почали знімати третій сезон, зняли 11 серій і все зупинилося… Побачимо, що буде далі з проєктом.

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Яку найшаленішу річ ви коли-небудь робили заради ролі або на зйомках?

Таке було на зйомках "Козаків": лив сильний дощ, багнюка була під ногами страшенна, а треба було скакати лісом верхи на коні, знімати погоню. І я розумів, що коні можуть послизнутися, впасти, це небезпечно, може трапитися будь-що. Але єдиний з акторів погодився сісти верхи та все ж таки зняти ці сцени. А ще був шалений випадок, коли на тому ж проєкті я впав з коня, а він впав на мене… Але нічого: живий-здоровий, усе якось минуло.

Який проєкт з вашою участю ви б порадили обов'язково переглянути?

Це два проєкти: новий комедійний детектив, прем'єра якого почнеться з 19 травня на каналі ICTV2, – "Майор Сковорода" і пригодницький серіал "Козаки. Абсолютно брехлива історія". Здається, жоден зі своїх проєктів я так не чекав, як "Сковороду", подивився лише перші дві серії – сподобалося.

Про будинок, який постраждав від російського дрона

Близько місяця тому ваш будинок постраждав від російського дрона. Чи вдалося вже відновити житло і повернутися до звичного життя?

У нас й досі немає газу. Відповідні служби щось роблять, роботи йдуть, але поки нема. У нас будинок довгий, прилетіло у перший під'їзд, а ми живемо у 8-му – це нам ще пощастило, бо не так було відчутно і гучно, як у сусідів.

Плануєте переїжджати?

Ні, а куди? Хіба в когось є гарантія, що завтра не прилетить до них?

Про особисте життя та доньку

Ваша дружина – режисерка. Чи легко вам розділяти особисте й професійне, коли заходите на майданчик?

Коли ми працюємо разом, вимикається особисте життя, вмикається робочий режим, ми спокійно працюємо. У неї своя робота, у мене своя. Ми вдома розділяємо обов'язки щодо дитини: сьогодні я можу забрати зі школи або відвезти, завтра – дружина. Якщо ми працюємо разом у кіно, то все - на професійному рівні: вона режисерка, я актор, все інше вимикається.



Андрій Ісаєнко з дружиною / Фото з інстаграму актора

Донька Маруся вже знімалась у серіалі. Що думаєте з цього приводу?

Маруся знімалась в серіалі "Жіночий лікар" разом зі мною, вона й далі хоче зніматися. Дитині непросто розслабитись в кадрі, але коли це ставалося, я спостерігав за нею і думав: як би мені так зіграти? Бо не зможу так, як в неї виходить. Вона вже зрозуміла принципи роботи, і там, де дорослі актори обдумують, вона працює інтуїтивно на дитячій безпосередності. Я дивився – і мені було приємно і радісно за неї.

Чи бачите ви її майбутнє в акторстві?

Я підтримаю будь-які рішення своєї дитини. Не стану нічого нав'язувати, головне – щоб їй було добре, щоб вона любила те, чим займається.



Андрій Ісаєнко з донькою Марусею / Фото зі зйомок "Жіночого лікаря"

Про закиди, чому не на фронті та громадянську позицію

Ви активно допомагаєте ЗСУ, волонтерите, підтримуєте тил. Але в коментарях іноді лунає критика – мовляв, вас немає на фронті. Як ви особисто реагуєте на такі закиди?

Я просто закриваю очі, не дивлюсь, не читаю... У 22-му, коли почалось повномасштабне вторгнення, я пішов до військкомату, не чекаючи на повістку. І з огляду на мою волонтерську діяльність, мені сказали, що тут я більше користі принесу, ніж там.

Я продовжив займатися волонтерством і культурною діяльністю, і вважаю, що це насправді зараз важливо.

Не цураюся нічого: якби сказали – йди на фронт, я б пішов.



Андрій Ісаєнко / Фото з інстаграму актора

Чому рекомендує подивитись стрічку "Раша гудбай"

Нещодавно багато галасу викликав фільм "Раша гудбай", у якому ви зіграли одну з ключових ролей. Думки глядачів розділилися, чимало критики. Якою є ваша особиста оцінка цієї стрічки та тієї реакції, яку вона викликала?

Мені здається, що не всі розуміють жанр, але критикують. Образливо було за Катю Варченко, мою колегу, що виконала головну роль, бо на неї стільки хейту полилося! Хто не знає, вона активна волонтерка, справжня українська активістка, її чоловік зараз на фронті. І люди, коли не розуміють, що таке сатира, вони починають нести такі нісенітниці. Мені навіть писали: як ви можете зніматися в такому кіно? Я спитав: а ви дивилися кіно? Проте відповіді не отримав. Тобто люди починають хейтити, не дивлячись продукт. На мій погляд, це неприйнятно.

До речі, скандальний фільм "Раша гудбай" підірвав мережу коментарями: що пишуть про стрічку.

Чи порадили б ви глядачам усе ж подивитися "Раша гудбай"?

Так, радив би. З огляду на те, скільки галасу підняв фільм, його варто дивитися. Як мінімум для того, щоб мати власну думку про цей фільм. На мій погляд, "Раша гудбай" – якісне сатиричне кіно.

"Раша гудбай": дивіться онлайн трейлер фільму

Який ваш особистий топ українських фільмів, які має побачити кожен?

"Вулкан" Романа Бондарчука – сильне поетичне українське кіно, "Щедрик" – це глядацьке кіно, як зроблено якісно, а в основі – глибока цікава історія. "Кіборги" – це перше українське кіно, чесне, патріотичне і ще з правильною виховною спрямованістю.