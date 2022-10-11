Ніхто нікуди не виїжджав, – зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк розповіла про сина

Антоніна Хижняк зіграла Мотрю у серіалі "Спіймати Кайдаша". Акторка виховує сина, але під час війни не виїжджала з ним за кордон. Вона категорично проти виїзду з України, тому разом з сім'єю залишалася вдома.

Антоніна виховує сина від першого шлюбу. Багато батьків на час війни вивезли дітей за кордон, але Хижняк вирішила залишитися в Україні. В інтерв'ю 24 каналу акторка розповіла, чи виїжджала з Києва і де був її син.

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Чому Хижняк не вивезла сина за кордон

Акторка розповіла, що три тижні син з бабусею був у Тернополі. Вони повернулися, коли з Київської області вигнали російські війська. Якби все було зовсім погано, то з Тернополя він з бабусею поїхав би за кордон. На щастя, цього не сталося. Тоді був важкий час, але не було нічого важливого крім того, щоб вижити.

Зараз ми всі вдома, ніхто нікуди не виїжджав. Я категорично не хотіла їхати з України. Казала, що буду тут до кінця. Не знаю, що станеться, але буду до кінця, бо це мій дім, моя земля,

– наголосила Антоніна.



Антоніна Хижняк з сином / Фото з інстаграму акторки

Антоніна також зізналася, що досвід материнства дуже допоміг їй на зйомках "Спіймати Кайдаша". Хоча у Мотрі не було дітей, тому, якби в Антоніни не було дітей, то було б страшно заходити у все це: "Інколи актори дуже занурюються в обставини, змушують організм, психіку, мозок повірити в історію, щоб був якнайкращий результат в кадрі. Щоб бути переконливим, це має світитися в очах. Коли я заходила у ці сцени, думала: "Слава Богу, що в мене є син і зараз я можу не боятися занурюватися, бо знаю, що вийду з цього стану. Біля мене бігає живий доказ цьому".

Я намагалася бути максимально чесною, вірити в це все і не боятися,

– поділилася Хижняк.