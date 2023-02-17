Де є трагедія, там відсутня любов, – щира розмова з творцями фільму про українських переселенців

"Король Лір: як ми шукали любов під час війни" розповідає історії про 5 українських переселенців, які після повномасштабного вторгнення евакуювалися до Ужгорода і спробували себе в ролі акторів-театралів. Документаліст Дмитро Грешко вирішив зафільмувати їхні розповіді. Про цікаві деталі виробництва стрічки читайте в нашій розмові з режисером та продюсеркою Поліною Герман.

Творці фільму розповіли, що наразі кінострічка на етапі постпродакшену, але її планують завершити в березні. До того ж Поліна Герман вирішила підтримати акторів-початківців і організувала їм тур українськими містами. Перший показ відбудеться вже 20 лютого у Києві, потім 22 лютого у Львові, 23 лютого в Івано-Франківську та 24 лютого в Тернополі.

Читайте наш попередній ексклюзив Захоплююся українським народом, – Мія Хансен-Льове про війну в Україні та українку в її фільмі

Повідомляється, що в основі сюжету нового документального фільму Дмитра Грешко — класична постановка за п'єсою Шекспіра, яку зрежисував В'ячеслав Єгоров, та долучив переселенців, які знайшли прихисток у місті Ужгород.

"Король Лір: як ми шукали любов під час війни" — історія розквіту мистецтва на тлі життєвих випробувань, що випали на долю мільйонів людей,

– пишуть творці картини.

"Король Лір: як ми шукали любов під час війни": дивіться трейлер

Інтерв’ю з Дмитром Грешком та Поліною Герман

Документалістика – спосіб дослідження реальності

Вітаю. "Врятуй мене лікарю", "Між небом та горами", "Дівія", а тепер і "Король Лір: як ми шукали любов під час війни" — Дмитре, чому обрав для себе шлях документалістики?

Дмитро: Документалістика – це мій спосіб дослідження реальності й саморефлексії на події та обставини, у яких я опинився, коли знімаю. Це свого роду спосіб пізнання світу і мені це цікаво, адже приносить задоволення. А у випадку повномасштабного вторгнення – допомагає впоратися з новою реальністю та постійним стресом воєнного часу.

Які перспективи української документалістики з продюсерської точки зору?

Поліна: Українська документалістика зараз особливо важлива, тому що це частина культурної дипломатії України.

Сподіваюся, що завдяки показам українських документальних фільмів у всьому світі та участі у міжнародних кінофестивалях, ми зможемо продовжити тримати увагу всесвіту до подій в країні.

Нещодавно в мережі з'явився трейлер фільму "Дівія". Розкажіть, про що він? На якому етапі наразі перебуває виробництво?

Дмитро: "Дівія" – це новий проєкт, над яким ми зараз працюємо, і який стосується впливу війни на природу України та фіксації екозлочинів Росії.

Ми тільки завершили девелопмент фільму (створення сценарію, дослідження теми та створення тизеру, – 24 Канал) і зараз активно шукаємо кошти для продакшену і продовження роботи над проєктом.

"Дівія": дивіться тизер фільму

"Король Лір: як ми шукали любов під час війни" – про ідею створення та фінансування

"Король Лір: як ми шукали любов під час війни" — не перший проєкт в тандемі з продюсеркою Поліною Герман. Як виникла ідея зняти це кіно?

Дмитро: Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, я евакуювався з Києва до Ужгорода, де жив дуже довгий час, ще до переїзду в Київ. І, щоб якось упоратися з новою реальністю і війною, я почав знімати все, що відбувається навколо, та шукати цікаві й важливі історії.

Ідея фільму належить В’ячеславу Єгорову, ми з ним давно співпрацюємо у сфері кіно на Закарпатті й разом розвиваємо цей напрям культури в регіоні, у межах роботи Закарпатської фільм комісії, членами якої ми є. Мені сподобалась його ідея, і разом з продюсером Андрієм Суярко ми розпочали проєкт, а вже згодом долучилась Поліна, знайшла фінансування для фільму та вистави-перформансу.

Поліно, що тебе надихає в цих проєктах? Чому вирішила їх продюсувати?

Поліна: Ми з Дмитром вже маємо один успішний документальний фільм "Між небом та горами", тож вирішили продовжувати працювати разом. Проєкт "Дівія" ми почали розробляти ще до війни, тому що нас хвилює тема екології в Україні, а з початком війни ми адаптували цю тему під нові реалії. А “Король Лір: як ми шукали любов під час війни” ми почали створювати на самому початку війни, майже рік тому. З початком вторгнення ми, як і всі кінематографісти, почали шукати історії, але не хотіли знімати страшні події – їх і так багато чи не щодня, і наші колеги це знімали та й досі знімають. Ми ж хотіли знайти історію саме про людей, звичайних людей, які постраждали від війни, але продовжують шукати любов.

З початком повномасштабного вторгнення шукати фінансування для проєктів стало значно важче. Які виклики з'явилися? Чи вдалося знайти рішення?

Дмитро: Пошук грошей на фільм – це найперше, з чим стикається режисер, коли починає працювати над новим проєктом. Тому дуже важливо мати продюсера чи продюсерку, яка повірить в проєкт і допоможе реалізувати його. Поліна з цим справляється дуже добре, і разом це вже наш третій спільний фільм.



Дмитро Грешко / Фото надане 24 Каналу

Поліна: Але це справді стало значно важче. Насамперед нам усі потрібна наша перемога, а вже потім гроші на фільми. Тому ми, як і всі наші колеги, адаптувалися на пошук коштів в міжнародних фондах, але це теж все не так просто. На "Король Лір: як ми шукали любов під час війни" ми знайшли гроші, а на "Дівію" частково.

Як саме шукали партнерів для виробництва фільму "Король Лір: як ми шукали любов під час війни"?

Поліна: Насправді ми й досі шукаємо партнерів, особливо в США, тому що ми дуже хочемо аби наш фільм побачили якомога більше людей по всьому світу. Наразі ми в пошуках не лише партнерів, а й дистриб’юторів.

Про шляхи фільмування війни

Як правило, сьогодні документалісти йдуть простішим шляхом і фільмують війну такою, якою вона є: жорстокою та насильницькою. Дмитре, ти з командою пішов інакшим шляхом, про що свідчить і назва майбутньої документалки. Чому акцент саме на пошуку любові?

Дмитро: Я не думаю, що є прості шляхи фільмувати війну, у будь-якому випадку це травмує та залишає свій слід на психіці та житті режисера й знімальної команди. У моєму випадку, це те, що я міг зняти й на що в мене у той час був ресурс. Я був у відносній безпеці в Ужгороді, мав де жити та що їсти, що і дозволило мені думати над кіно та зйомкою фільму.

Пошук любові задав автор ідеї фільму і це був основний фокус його однойменної вистави, бо там, де хтось бачив найжорстокішу Шекспірівську трагедію, В'ячеслав бачив відсутність любові. Адже, якби в персонажів вистави була любов у взаєминах, то, можливо, все б так трагічно і не завершилось.



Кадр з "Короля Ліра" / Фото з фейсбук-сторінки фільму

Поділіться враженнями від роботи з новоспеченими театральними акторами. Що запам'яталося найбільше?

Дмитро: Мені сподобався їх позитивний погляд на життя та готовність протистояти труднощам, прийняття долі як переселенців. Це дуже надихає і показує, що навіть в таких важких життєвих обставинах люди однаково продовжують жити та розвиватись.

Про покази вистави у містах України

Кілька днів тому ви анонсували тур містами України, зокрема Києвом, Львовом, Тернополем та Івано-Франківськом – плануєте показати постановку, яка є центральним лейтмотивом стрічки. Чому вирішили її показати, яку мету переслідуєте?

Дмитро: У самій постановці я не беру участь, мій напрямок роботи – кіно, і зараз я активно займаюсь координацією постпродакшену фільму. Виставою займається продюсерка проєкту Поліна Герман та режисер вистави В’ячеслав Єгоров. Прем’єрну виставу для фільму я зняв ще в Ужгороді й цього мені було достатньо для фільму.

На якому етапі наразі перебуває виробництво фільму? Чи плануєте прокат?

Дмитро: Постпродакшен фільму (монтаж, обробка звуку, музика тощо, – 24 канал), на початку березня маємо вже фіналізувати всі процеси й завершити роботу над фільмом. Про прокат рано ще казати, через те, що спершу хочемо показати фільм на кінофестивалях як в Україні, так і за кордоном, а наприкінці 2023 року вже можна буде подумати й про прокат.



Кадр з "Короля Ліра" / Фото з фейсбук-сторінки фільму

Українські кінострічки, обов'язкові для перегляду

Порадьте кілька фільмів українського виробництва останнього п'ятиріччя, обов'язкових для перегляду.

Дмитро: Фільми, які я зараз назву, – це все чудові приклади документального кіно, яке не залишить глядача байдужим:

"Медова Земля" (2019 рік);

"Генезіс 2.0" (2018 рік);

"Ікар" (2017 рік);

"Боротьба: життя та втрачене мистецтво Шукальського" (2018 рік);

"Anhell69" (2022 рік).

Поліна: За останні п'ять років наша кіноіндустрія почала виробляти різний контент на будь-який смак, тому легко можна порадити фільми різних жанрів:

"Клондайк" – це фільм, який дуже художньо та професійно показує реальність війни з 2014 року;

"Мої думки тихі" – легка комедія з нотами іронії та нашою улюбленою Ірмою Вітовською в головній ролі;

"Між нами" – нескромно, але порекомендую, тому що це виробництво UP.UA Studio. Це психологічний трилер, відносно новий жанр для нашого ринку. Дистрибутором фільму стали FILM.UA Distribution і у 2023 році фільм вийде у прокат в Україні;

"Терикони" Тараса Томенко — це історія про життя дітей у так званій "сірій зоні" на Сході нашої країни.

Які новинки від UP UA Studio варто чекати у 2023 році?

Поліна: У 2023 році наприкінці лютого – початку березня ми завершимо виробництво ще одного документального фільму з Дмитром Грешком – "Король Лір: як ми шукали любов під час війни", який відправимо спочатку на фестивальну дистрибуцію. Крім того, ми продовжимо працювати, шукати партнерів й фінансування для документального фільму "Дівія" – це фільм, який порушує екологічні питання у нашій країні. Сподіваюся, що наприкінці 2023 ми його завершимо. Також ми ще працюємо над кількома документальними та художніми фільмами.



Поліна Герман / Фото надане 24 Каналу