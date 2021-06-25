Легендарний фільм "Інтерв'ю з вампіром" з Бредом Піттом та Томом Крузом стане серіалом

Американський кабельний канал AMC офіційно запустив у виробництво ще одну адаптацію роману Енн Райс "Інтерв'ю з вампіром" – цього разу в форматі серіалу.

Попередня екранізація «Інтерв'ю з вампіром» з Бредом Піттом і Томом Крузом вийшла в 1994 році і вже вважається класикою. Як повідомляє джерело, проєкт буде складатися із восьми серій, які будуть презентовані приблизно в 2022 році на AMC і AMC Plus.

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Шоуранером та продюсером виступить американський драматург Ролін Джонс ( "Підпільна імперія"). Також в проекті візьме участь Марк Джонсон, відомий за серіалом "Пуститися берега". Таким чином, телеканал зробить спробу створити власну популярну франшизу за книжковою серією авторки Енн Райс.

У цій історії вже мільйони фанатів в США і по всьому світу, тому ми з нетерпінням чекаємо цієї нової інтерпретації класики, яку пожвавлять Ролін і Марк, поки ми продовжуємо розробляють всю колекцію,

– говорить президент оригінального виробництва телемережі Ден МакДермотт.

Всього в серію входять 18 книг, загальні продажі яких склали 150 мільйонів копій. У ній же представлена ​​"Королева проклятих".

Цікаво про екранізацію романів Енн Райс "Інтерв'ю з вампіром" (Interview with the Vampire) – це роман у жанрі фантастики американської письменниці Енн Райс, перший том циклу "Вампірські хроніки". В романі вампір Луї розповідає молодому репортерові Денієлу Моллі історію свого життя. Райс написала цей роман ще у далекому 1973 році, а вперше він був надрукований у 1976 році. А "Королева проклятих" пережила свою прем'єру 2002 року, який є екранізацією однойменного третього роману Енн Райс з циклу "Вампірські хроніки".

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