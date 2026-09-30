Близькість після поранення: з'явився перший тизер фільму "Інтимна сцена"

Українська режисерка Жанна Озірна презентувала перший тизер своєї нової стрічки "Інтимна сцена". Фільм порушує важливу тему тілесності, близькості та сексуального життя військових після важких травм.

Автори свідомо уникають штучної драми чи нав'язливого пафосу, зосереджуючись на взаємній довірі, вразливості та пошуку нового порозуміння всередині пари. Детальніше про майбутню прем'єру – пише 24 Канал.

Презентували тизер фільму режисерки Жанни Озірної "Інтимна сцена"

В основу сюжету лягла історія ветерана з ампутацією та його обраниці, які разом розробляють практичний сексуальний посібник для бійців із різними типами поранень. Головні ролі у тестовій сцені виконали ветеран Володимир Савельєв, який проходив реабілітацію в центрі Unbroken, та його партнерка Анастасія Жиженко.

Знімання тизеру фільму "Інтимна сцена" / Фото пресслужби

Пара імпровізує перед камерою, тестує зручні пози для близькості за допомогою подушок і гімнастичних матів та вільно ділиться власними відчуттями.

Ми одразу окреслили, що не збираємося нічого навмисне сексуалізувати. Навпаки, і в тизері, і на майданчику ми свідомо хотіли створити атмосферу воркшопу, майстерні, де двоє людей пробують щось нове: стримано, але водночас грайливо,

– зазначила режисерка та авторка сценарію Жанна Озірна.

"Інтимна сцена": дивіться тизер фільму онлайн

Команда створила проєкт у тісній співпраці з платформою ReSex від Veteran Hub, лікарями-реабілітологами та захисниками. Наразі фільм перебуває на стадії розвитку за підтримки Українського культурного фонду.

Творці планують й надалі залучати ветеранську спільноту до написання сценарію, аби створити щире експериментальне кіно та відкритий суспільний діалог.

Раніше ми розповідали про ще одну майбутню прем'єру – український фільм "Хатник", який вже в січні 2027 року.